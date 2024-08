Destaque do atletismo brasileiro em Paris é ex-aluno da ETEC de SP

O velocista Alison dos Santos, também conhecido como Piu, é um dos destaques brasileiros no atletismo durante as Olimpíadas de Paris 2024 e ex-aluno da Escola Técnica Estadual (ETEC) Pedro Badran, em São Joaquim da Barra. Em entrevista ao portal o Governo de São Paulo, as ex-professoras do atleta fizeram questão de revelar detalhes do desempenho acadêmico do velocista, que é esperança de medalha para o Brasil nestes Jogos Olímpicos.

Segundo Marlene Cheadi Martins Alves, que foi diretora da ETEC, Piu já tem o título de “menino de ouro”, faltando agora conquistar o ouro Olímpico para completar sua história. A ele, a coordenadora pedagógica da unidade revela que o atleta sempre foi um aluno “estudioso, dedicado e educado”, principalmente quando o assunto eram as aulas de história.

“Menino de ouro”

Alison foi estudante da ETEC até o ano de 2017 e segundo a professora sempre foi um aluno a frente de seu tempo, trazendo para as aulas discussões sobre temas relevantes. Ele começou a chamar atenção dos treinadores ao alcançar dois metros de altura e, em pouco tempo, se tornou campeão Mundial Sub-18 no revezamento 4x100 misto.

Antes de Tóquio, o atleta ainda teve outras conquistas. Morando na Flórida, nos EUA, ele agora tem poucas chances de voltar a morar em sua cidade de origem, mas nem por isso deixou de visitá-la.

“Ele veio durante a pandemia de Covid-19 e desfilou em carro aberto, mas a escola estava fechada por causa da pandemia”, revela a professora.

Apesar disso, o velocista é responsável por manter em São Joaquim da Barra o Instituto Vencendo Barreiras com Alison Santos, um local que apoia e incentiva jovens que pretendem se dedicar ao esporte.