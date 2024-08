Departamento de Justiça acusa paquistanês ligado ao Irã de conspirar para assassinar políticos nos EUA

O Departamento de Justiça acusou Asif Merchant, um homem paquistanês supostamente ligado ao Irã, de participar de um complô para assassinar políticos em solo americano.

ANÚNCIO

A Procuradoria Federal de Brooklyn (Nova Iorque) anunciou acusações criminais contra Merchant, acusando-o de viajar para Nova Iorque para contratar um assassino de aluguel para cometer esses assassinatos. O complô foi desarticulado antes que pudesse ser executado.

O que dizem os Documentos Judiciais?

Os documentos judiciais não identificam quem poderiam ser os seus alvos, mas o caso tornou-se público semanas depois de oficiais federais revelarem que uma ameaça à vida do ex-presidente Donald Trump por parte do Irã levou a medidas de segurança adicionais nos dias anteriores a um comício na Pensilvânia em julho, no qual o ex-presidente foi baleado. O autor do ataque, um jovem de 20 anos da Pensilvânia, não está ligado à ameaça iraniana, de acordo com as autoridades federais.

As autoridades federais têm alertado há anos sobre o desejo do Irã de vingar a morte em 2020 de Qassem Soleimani, líder da Força Quds do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, em um ataque militar do Pentágono ordenado por Trump.

O procurador-geral, Merrick Garland, indicou em comunicado que “o Departamento de Justiça não poupará recursos para interromper e responsabilizar aqueles que buscam realizar a conspiração letal do Irã contra americanos e não tolerará tentativas do regime autoritário de atacar funcionários públicos americanos e colocar em perigo a segurança nacional dos Estados Unidos”.