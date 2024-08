Avião do PCC avaliado em R$ 5 milhões é apreendido em SP; vídeo mostra detalhes da aeronave

A Polícia Civil de São Paulo apreendeu um avião, avaliado em R$ 5 milhões, que era usado pela facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) para o transporte de drogas. A aeronave estava em um pátio do Campo de Marte, na Zona Norte, e foi alvo de um mandado judicial de busca e apreensão cumprido na quarta-feira (7).

Um vídeo, divulgado pelo portal “Metrópoles”, mostra os detalhes da aeronave modelo Bandeirante Embraer EMD-110, prefixo PTO-CW (veja abaixo):

Segundo a polícia, outros dois aviões que eram usados por traficantes de drogas ainda são procuradas. As investigações começaram após a identificação de empresas que serviam como “laranjas” para a ocultação de bens de pessoas ligadas ao PCC.

No total, até esta quinta-feira (8), deverão ser cumpridos oito mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara De Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem De Bens e Valores da Capital contra o grupo suspeito de atividades criminosas, como lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e falsidade ideológica.

A aeronave apreendida está em nome de um pedreiro e registrada para operação em uma empresa de táxi aéreo. Porém, segundo o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), o avião estava com o certificado de aeronavegabilidade suspenso por pendências judiciais. A polícia acredita que tudo era fachada para ocultar as atividades ilícitas.

As investigações tiveram início em abril do ano passado. Agora, com a apreensão do avião, o caso segue em investigação no 30º Distrito Policial do Tatuapé.