Atleta pediu seu namorado em casamento nas Olimpíadas

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 deram muito o que falar, desde competições até anéis de casamento perdidos e agora, uma proposta de casamento original.

Estamos acostumados a que o homem faça o pedido de casamento e as mulheres esperem que esse momento chegue, mas a atleta francesa Alice Finot decidiu parar de esperar e tomar a iniciativa.

Nesta terça-feira, a atleta quebrou o recorde europeu com um tempo de 8:58.67, mas ficou em quarto lugar e não ganhou uma medalha, mas recebeu um prêmio.

Foi assim o romântico pedido de casamento da atleta francesa ao seu namorado nos Jogos Olímpicos

Quando a atleta Alice Finot terminou a corrida de 3000 metros com obstáculos, surpreendeu a todos os presentes, especialmente seu namorado, Bruno Martínez Bargiela, que estava nas arquibancadas, e pediu-o em casamento.

A atleta se ajoelhou e pediu em casamento, mostrando um broche com a mensagem "o amor está em Paris", e é claro que seu namorado aceitou.

Finot explicou que vinha planejando esse pedido há algum tempo e o faria se conseguisse fazer menos de 9 minutos, o que conseguiu. Então, ele reuniu coragem e pediu seu namorado em casamento.

"Queria que este momento fosse inesquecível, tanto para mim quanto para meu parceiro", e assim foi, ficando para a história e protagonizando um dos momentos mais memoráveis e românticos dos Jogos.

No entanto, o seu pedido gerou debate, pois as mulheres mostraram rejeição à sua ação, enquanto os homens afirmam que desejariam que acontecesse o mesmo com eles, gerando debate.

“Mulheres, repitam comigo, nunca peçam um homem em casamento”, “Uma mulher segura do que quer e que não se importa com o que dirão 🙌”, “ai, eu quero uma assim”, “Não façam isso, pelo amor de Deus, se um homem não te pediu em casamento é porque não quer se casar”, “mais mulheres assim, que tomem a iniciativa”, “um homem também quer viver isso, me parece super romântico”, “tão lindo o príncipe e a desesperada 🤦🏻‍♀️”, “As mulheres também pedem em casamento, eu adoro”, “Nestes tempos, os pássaros atiram nas espingardas! Mas tudo bem”, e “Ela vai atrás do que quer! Não houve medalha, mas sim um anel!🔥bravo”, foram algumas das reações nas redes.

Alice Finot teve um ótimo desempenho nas Olimpíadas, já que durante a competição em que se desenvolveu em grande velocidade, a francesa ficou no segundo grupo e tocou o sino para a última volta de forma maravilhosa, apesar disso, não conseguiu alcançar o bronze, mas saiu comprometida da competição.

“Realizei a corrida dos meus sonhos e consegui torná-la realidade esta noite. Corri uma corrida à minha imagem. Tinha escrito na minha mão: faz a sua parte. Era para não me perder, não vibrar demasiado com o público, não ficar presa atrás das outras corredoras. Só queria fazer a corrida que me convinha, mostrar a minha melhor versão. Não me arrependo. Bati o recorde europeu, o que realmente significa muito. Sempre soube que podia sonhar em grande, fazer coisas um pouco atípicas na minha disciplina e aqui estou, consegui e ainda quero mais”, disse após a competição.