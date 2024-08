Araras nascem de ovos resgatados em mala de traficante no Aeroporto Internacional de Guarulhos

Os ovos resgatados em uma operação contra o tráfico de animais realizada no Aeroporto Internacional de Guarulhos começaram a chocar. Conforme publicado pelo Metrópoles, doze filhotes de araras nasceram de alguns ovos que chocaram na última segunda-feira, dia 05 de agosto. Os demais seguem em incubadora.

Entre os ovos que já chocaram foram identificadas 12 araras, que ainda não tiveram sua espécie definida. Elas estão sendo cuidadas pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) do Estado de São Paulo, e devem permanecer em recuperação em um dos centros da entidade. No momento, as autoridades acreditam se tratar de filhotes de arara-vermelha.

Operação contra o tráfico de animais

Os ovos em questão foram levados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres de São Paulo depois de serem resgatados da bagagem de um traficante, detido no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na última quinta-feira, dia 1 de agosto.

Após o resgate, eles foram encaminhados para uma Unidade de Tratamento Animal. Enquanto os ovos seguem em uma incubadora, os animais que nasceram recentemente foram colocados em um espaço com controle de temperatura média e umidade do ar. Eles serão levados à outra unidade após seu primeiro mês de vida.

No primeiro semestre de 2024, foram recebidos pela Semil ao menos 4.040 animais silvestres, que são desde espécies resgatadas de tráfico nacional e internacional, até vítimas de atropelamentos, colisão em vidraças e demais tipos de acidentes.

O tráfico segue como o maior motivo das apreensões, especialmente das aves que normalmente são encontradas em condições extremamente precárias. No ano de 2023, foram recebidos 8.880 animais no Centro de Triagem de São Paulo, sendo que destes 4.613 são provenientes de apreensão, 1.021 de entregas espontâneas, 3.118 chegaram por meio de resgates e 128 de outras formas.

Até o presente momento, dos animais recebidos em 2024, 79% foram reabilitados e devolvidos à natureza, enquanto 21% foram encaminhados para instituições de apoio.