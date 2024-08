A polêmica nadadora paraguaia agora diz que quer competir pelos EUA

Longe de apagar as chamas, Luana Alonso continua fervendo nas redes e agora confessou que deseja representar os Estados Unidos, país onde reside atualmente, pois estuda na Universidade Metodista do Texas, nas Olimpíadas.

A polêmica nadadora paraguaia que participou de Paris 2024 está no centro de uma controvérsia depois que surgiram informações sobre sua suposta expulsão da Vila Olímpica por ‘comportamento inadequado’, o que ela teve que desmentir.

Camilo Pérez, presidente do Comitê Olímpico Paraguaio, confirmou que pediram sua retirada da equipe porque teria se tornado uma ‘distração’, no entanto, a atleta afirmou: “Nunca fui expulsa de lugar nenhum, parem de espalhar informações falsas. Não quero fazer nenhum comunicado, mas também não vou permitir que mentiras me afetem”.

Por que a nadadora paraguaia disse que agora quer representar os Estados Unidos?

Em resposta às declarações de Pérez, Alonso se expressou em uma transmissão ao vivo no Instagram, manifestando: "Eu quero representar mais os Estados Unidos".

O desejo dela de representar os Estados Unidos se deve à complexidade de representar o Paraguai devido a questões econômicas e esportivas, e também destaca que não recebe a atenção necessária: "Eles me ameaçam dizendo que vão publicar um comunicado, que eu vou sair por universalidade, mas se eu sustento meu esporte é graças aos meus patrocinadores, eles querem me humilhar e dizer 'não é grande coisa você sair por universalidade' e tipo, nenhuma mulher paraguaia nunca fez uma marca para os Jogos Olímpicos, e me dizerem isso quando estou a um segundo de distância, o que não é nada".

“Em vez de apoiar e dizer ‘puxa, confiamos nos desportistas’, não tipo ‘você está indo pela universalidade, nem nos importa’. Por isso não dá gosto representar o Paraguai e, se dependesse de mim, voltaria para a universidade.”

Antes disso, Alonso tinha anunciado sua aposentadoria da natação aos 20 anos, depois de não conseguir avançar nos 100 metros borboleta. Ela decidiu ficar em Paris e estava postando fotos de seu passeio pela cidade em suas redes sociais, onde passou de 600 para 815 mil seguidores desde o início dos Jogos.