Lotofácil 3171 paga R$ 1,7 milhão; veja as dezenas desta sexta-feira

O concurso 3171 da Lotofácil paga nesta sexta-feira (2) um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

ANÚNCIO

Os números sorteados para a Lotofácil são:

01, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Quer receber as notícias atualizadas das loterias em tempo real pelo Whatsapp? Clique aqui

SORTEIO DE ONTEM

Três apostas vão dividir o prêmio desta quinta-feira da Lotofácil, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal, mas desta vez nenhum deles é do estado de São Paulo. As apostas vencedoras foram feitas nas cidades de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, São Raimundo das Mangabeiras, no Maranhão, e Garibaldi, no Rio Grande do Sul.

Como apostar na Lotofácil

Para concorrer na Lotofácil, basta preencher o volante contendo 25 números com 15 dezenas. Ganha quer acertar 15, 14, 13 e 12 números. A aposta simples custa R$ 3, mas o apostador que quiser dar uma chance a mais para a sorte pode preencher mais números, mas o preço da aposta sobe substancialmente.