Lotofácil 3168: confira o resultado desta terça-feira

A Lotofácil retoma nesta terça-feira seu sorteio diário e promete pagar ao apostador que acertar os 15 números sorteados um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotofácil nesta terça-feira são:

01, 02, 03, 08, 09, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24

SORTEIO ANTERIOR

Quatro apostadores vão dividir o prêmio da Lotofácil sorteado nesta segunda-feira, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal, e cada um deles vai levar para casa R$ 895.320,00. As apostas vencedoras foram feitas nas cidades de Ibirité, em Minas Gerais, Curitiba, no Paraná, Santo Antônio de Pádua, no Rio de Janeiro, e Novo Progresso, no Pará.

Como apostar na Lotofácil

Para concorrer na Lotofácil, basta preencher o volante contendo 25 números com 15 dezenas. Ganha quer acertar 15, 14, 13 e 12 números. A aposta simples custa R$ 3, mas o apostador que quiser dar uma chance a mais para a sorte pode preencher mais números, mas o preço da aposta sobe substancialmente.