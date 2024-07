Filha encontra mãe esfaqueada no quarto; ex-companheiro é suspeito

Mulher é encontrada esfaqueada por filha no quarto; ex-companheiro é suspeito

Uma mulher foi encontrada morta pela filha de 10 anos no quarto da casa onde moravam, no bairro Jardim dos Reis, em Franco da Rocha, região metropolitana de São Paulo. Ela estava sem roupa e com sinal de esfaqueamento.

O caso ocorreu na última segunda-feira (29). Após encontrar Taise Cerqueira, a criança pediu ajuda aos vizinhos, que chamaram a polícia.

Ao chegarem no local, a vítima estava deitada na cama, já sem vida, sem roupas e com sinais de violência, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

De acordo com familiares, o ex-companheiro da vítima pode ser o principal suspeito. Taise sofria violência física e psicológica do homem. Eles haviam terminado a relação e retomado em segredo recentemente.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Franco da Rocha e mais detalhes serão divulgados no decorrer do registro da ocorrência, informou a SSP.

A “mando do diabo”, pedreiro espanca irmã e fere pai idoso no interior de SP

Um homem de 59 anos foi preso após agredir a irmã e ferir o pai idoso em Apiaí, interior de São Paulo.

Conforme informações do g1, com relatos dos familiares, o pedreiro estaria alcoolizado e cometeu os atos após a inquilina do pai ser despejada de casa, mediante uma ordem judicial.

A mulher não estava pagando o aluguel do imóvel ao idoso há quatro anos. O suspeito morava em um casa no fundo do mesmo terreno. O pedreiro foi solto após audiência de custódia.

Em entrevista ao site, Ivonete França, de 57 anos, não sabe o motivo do irmão ter se revoltado com o despejo da inquilina. Ela explica que, na noite em que a mulher saiu o homem foi até a casa do pai, de 84 anos, querendo explicações.

A vítima estava na casa do pai e recebeu o irmão, que teria ajoelhado e falado que o ‘diabo’ teria ordenado que ele matasse alguém.

Com o questionamento do irmão sobre o motivo do pai ter despejado a inquilina, Ivonete respondeu: “Não foi meu pai que tirou ela da casa, foi a Justiça. A Justiça que tirou da casa”.

Mulher foi agredida pelo irmão

Após tentar explicar a situação, o irmão desferiu socos na mulher.

“Eu levei muito soco na cabeça, [soco] demais. Vou ter que fazer até uma tomografia”, disse a vítima.

Ao tentar separar os dois, o pai caiu no chão. Ele acabou machucando a mão. “Eu levei muito soco, porque eu tentava defender meu rosto. Aí ele me jogava para a parede, meu pai caiu no chão [ao separar]”.

Homem estava alcoolizado

Segundo o sobrinho de Ivonete e do agressor, o tio havia ingerido bebida alcoólica antes de ir conversar com o pai.

Bruno França, de 23 anos, disse que o avô conseguiu ligar para seu pai enquanto era agredido.

Segundo o motoboy, seu tio tem histórico de consumo de álcool e já teria tentado agredir o o avô em outras oportunidades.

A Polícia Militar foi acionada e o homem foi preso no imóvel na última quarta-feira (24).

Agressor foi solto no dia seguinte

Tanto o agressor quanto a vítima foram levados à delegacia de Apiaí e um boletim de ocorrência foi feito.

Em seguida, Ivonete e o pai receberam atendimento médico no hospital local.

Preso em flagrante por agressão, o pedreiro foi solto no último dia 25 de julho na audiência de custódia.