Jovem esfaqueou e arrancou olho do avô após ser repreendido por usar maconha, diz polícia

O jovem Hariel Borges da Silva, de 18 anos, preso após esfaquear e arrancar o olho do avô, Oswaldi da Silva, de 77, no apartamento em que moram em Santos, no litoral de São Paulo, afirmou à polícia que estava sob o efeito de maconha durante o ataque. E foi exatamente por causa do entorpecente que o rapaz estava sendo repreendido pelo idoso. Na ocasião, o rapaz queria pegar o carro para sair de casa, mas o homem não permitiu e acabou sendo violentamente ferido.

ANÚNCIO

Ao prestar depoimento à polícia, Hariel disse que “ouviu vozes” quando atacou o avô com facadas e também com golpes usando um notebook, na tarde de quarta-feira (24). “Ele estava apresentando comportamento muito estranho de depressão, ela [mãe] fala. Mas, depois, ligando os pontos e depois de ouvir todo mundo, eu sei que é por conta da maconha”, disse a delegada Liliane Doretto, em entrevista ao site G1.

A mãe de Hariel contou que o rapaz foi criado pelo avós maternos, mas há um ano a avó morreu e ele estreitou a relação com o avô. Porém, quando o idoso descobriu que o rapaz usava o entorpecente, eles começaram a ter atritos e o comportamento do jovem passou a ser agressivo.

Ainda segundo o relato da mãe à polícia, o rapaz queria integrar o Tiro de Guerra, que é o centro de formação para reservistas do Exército Brasileiro. Ele tinha, inclusive, uma entrevista marcada para 19 de agosto. “Ele tinha o sonho de entrar para o Exército. A mãe falou isso para mim: que ele estava ansioso, muito ansioso para esse dia chegar”, relatou a delegada.

Hariel foi atuado em flagrante por tentativa de homicídio duplamente qualificado e seguirá preso até que o caso seja analisado pela Justiça. A defesa do rapaz não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Estado de saúde da vítima

O idoso foi levado ao Pronto-Socorro da Santa Casa de Santos, onde ficou internado com quadro considerado grave. Ele apresentava marcas de facadas em várias partes do corpo e, além de ter um olho arrancado, estava com o rosto desfigurado.

A delegada contou que ele corre risco de ficar cego, já que o outro olho também sofreu lesões. Oswaldi segue hospitalizado, sem previsão de alta.