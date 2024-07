Fim do mistério: filha do deputado Gilberto Cattani foi morta pelo cunhado a mando do ex, diz polícia

A Polícia Civil do Mato Grosso desvendou o mistério da morte da empreendedora Raquel Cattani, de 26 anos, filha do deputado estadual Gilberto Cattani (PL), que foi encontrada sem vida na casa em que morava, em Nova Mutum. Segundo a investigação, o ex-marido da vítima Romero Xavier planejou o crime e o irmão dele, Rodrigo Xavier, matou a mulher. Eles tentaram montar uma cena para parecer que ela foi vítima de um latrocínio, porém, os agentes descobriram que o ex-companheiro não aceitava o término do relacionamento. Os irmãos foram presos.

Os investigadores desconfiaram da dupla depois de encontrar evidências de que a cena do assassinato foi alterada, com o objetivo de dificultar as investigações. Durante a realização da perícia, Romero chegou a aparecer na casa e foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos. Naquele momento, ele foi ouvido e liberado, mas a polícia continuou desconfiando da postura do homem, que é pai dos dois filhos de Raquel.

Na época, Gilberto Cattani chegou a defender o ex-genro, após os boatos de que ele tinha envolvimento com o crime. “Com o coração partido, mas preciso falar algumas coisas aqui. O marido da Raquel não foi preso, nem confessou crime algum e nem eu matei minha filha como foi noticiado. Tenham, pelo menos, respeito à dor alheia”, escreveu o político.

No entanto, a polícia descobriu que Romero não aceitava o rompimento com Raquel e, assim, decidiu matá-la. O irmão dele, que já tem diversos antecedentes criminais por furtos e outros crimes, foi quem executou o plano e deu 30 facadas na vítima.

“As diligências prosseguiram e, diante da desconfiança de uma cena que poderia ter sido armada, a atenção foi voltada ao ex-marido Romero Xavier, que mantinha comportamento possessivo e não aceitava o término da relação com a vítima”, disse a Polícia Civil de Mato Grosso, em nota.

A prisão da dupla ocorreu na quarta-feira (24), quando Rodrigo acabou confessando que matou Raquel a mando de Romero. As defesas dos irmãos não foram encontradas para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Raquel Cattani, de 26 anos, filha do deputado Gilberto Cattani, foi morta com 30 facadas, concluiu perícia (Reprodução/Redes sociais)

O crime

O corpo de Raquel foi encontrado na manhã do último dia 19, mas a polícia acredita que ela tenha sido morta na noite anterior. Uma perícia realizada na residência apontou sinais de violência, que indicam que a jovem lutou com o autor do crime. Um aparelho de TV estava quebrado, além de outros itens espalhados pelo local.

O celular e uma motocicleta foram levados, mas a polícia diz que isso ocorreu apenas para que a investigação pensasse que se tratava de um latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e não um crime passional.

Raquel Cattani era dona de uma empresa que produz queijos artesanais na cidade de Nova Mutum. Por conta da atuação na área, ela ganhou prêmios na competição do Mundial do Queijo nas categorias de melhor queijo “Maringpa” e “Nozinho temperado”. A mulher deixou dois filhos, de 3 e 6 anos.