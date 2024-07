Irmão de Rodrigo Faro é feito de refém durante assalto em SP

Danilo Faro, irmão do apresentador Rodrigo Faro, foi feito de refém durante um assalto em seu apartamento, localizado no Jardins, em São Paulo (SP).

A ação ocorreu na última sexta-feira (19). Dois suspeitos abordaram uma funcionária que trabalhava no local e entraram na residência.

“Com uma pistola na cabeça e obrigada a levar os indivíduos até o meu quarto onde estava me preparando para sair para mais uma viagem”, escreveu o empresário em nota publicada nas redes sociais no último sábado (20).

“Nos amarraram pelos pulsos e pés e nos trancaram dentro do quarto”, completou.

Segundo Danilo, os assaltantes procuravam joias, relógios e dinheiro. Ele então disse à dupla que estava esperando uma pessoa que chegaria a qualquer momento. Eles então decidiram fugir com alguns itens.

O empresário informou que ninguém ficou ferido, contudo os criminosos estavam armados e faziam ameaças.

“Os bandidos não nos machucaram fisicamente, mas estavam extremamente agitados e fazendo muitas ameaças verbais além das pistolas apontadas o tempo”, escreveu.

Após a ação, a funcionária conseguiu desamarrar uma das mãos e desfazer os nós das cordas. Faro pediu socorro.

A Polícia Civil de São Paulo investiga o caso como roubo no 78º DP (Jardins). Até o momento ninguém foi detido.

Veja a nota que o empresário publicou em seu Instagram:

