Chile registra terremoto de 7,3 graus; São Paulo tem registro de tremores no mesmo horário

Um forte terremoto foi sentido na noite desta quinta-feira, 18 de julho, em grande parte do norte do Chile. De acordo com o Centro Sismológico Nacional da Universidade do Chile, o movimento telúrico ocorreu às 21h50 (22h50 Brasília), a 20 quilômetros ao sul de San Pedro de Atacama, na região de Antofagasta, e a uma profundidade de 166 quilômetros. O tremor atingiu 7,3 graus na escala Richter.

ANÚNCIO

A Defesa Civil de São Paulo informou que vários bairros da capital paulista sentiram reflexos do tremor, mas em “baixa intensidade”. Nas redes sociais, há diversos relatos de moradores assustados. O Centro de Sismologia da USP continua a monitorar a situação, mas a Defesa Civil informa não haver registro de danos ou feridos no Brasil.

Por sua vez, o Serviço Hidrográfico e Oceanográfico da Marinha (SHOA) esclareceu que as características do movimento não preenchem as condições para emitir um alerta de tsunami nas costas do país.

O Presidente da República, Gabriel Boric, por sua vez, publicou em sua conta do X que ocorreu "um terremoto de intensidade moderada com epicentro próximo a Antogasta. Já entrei em contato com a Delegada da região e até o momento não há relatos de feridos ou danos maiores, mas as equipes estão coletando informações. Estaremos informando via Senapred".

Posteriormente, o presidente atualizou a informação e indicou que “A Delegada (presidencial) me informou que em Antofagasta temos toda a região com conectividade”.

Além disso, o Presidente Boric informou que “tivemos alguns deslizamentos na estrada de Calama para Tocopilla e corte de energia em San Pedro de Atacama. Não há relatos de feridos ou acidentes até o momento. A Ministra da Defesa entrou em contato com os Generais responsáveis pela proteção da fronteira e todo o contingente desdobrado está bem. Imediatamente vamos estabelecer o COGRID provincial em El Loa para avaliação e tomar as medidas necessárias”.