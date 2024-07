Acidente entre dois carros de passeio e caminhão deixa seis mortos em rodovia no Rio Grande do Sul

Um grave acidente envolvendo dois carros de passeio e um caminhão deixou seis pessoas mortas e duas feridas na BR-471, em Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, na noite de quinta-feira (18). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), todas as vítimas fatais seguiam no mesmo veículo. As identidades ainda não foram reveladas.

Ainda conforme a PRF, a batida ocorreu por volta das 23h30 na altura do Km 186 da rodovia, no sentido Capital, entre as cidades de Rio Pardo e Pantano Grande.

As vítimas fatais são quatro homens e duas mulheres, que seguiam em um carro com placas da cidade gaúcha de Passo do Sobrado.

Já o motorista do caminhão, com placas de São Lourenço do Sul, ficou feridos e precisou ser internado. Não há outros detalhes sobre o estado de saúde do homem. O condutor do outro veículo de passeio, emplacado na cidade de Santa Cruz do Sul, teve lesões leves e já foi liberado após receber atendimento médico.

A PRF destacou que ainda não há detalhes sobre o que teria provocado a colisão, mas os agentes vão investigar. Os corpos das vítimas fatais foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para as devidas identificações e exames necropsiais.