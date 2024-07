Veja o resultado do sorteio da Lotofácil 3158

O concurso 3158 da Lotofácil vai pagar nesta quinta-feira (18) um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Confira as quinze dezenas sorteadas para a Lotofácil nesta quinta-feira, 18 de julho:

01, 02, 04, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 25

Prêmio para andreense

Um apostador de Santo André, no ABC, foi um dos dois ganhadores do sorteio de ontem da Lotofácil. A outra aposta vencedora foi feita em Brasília, no Distrito Federal, e ambos ganhadores faturaram R$ 577.251,62.

Também foram premiados no sorteio de ontem:

14 acertos - 351 apostas ganharam R$ 985,23

13 acertos – 10.951 apostas ganharam R$ 30,00

12 acertos – 112.451 apostas ganharam R$ 12,00

11 acertos – 568.650 apostas ganharam R$ 6,00

COMO APOSTAR NA LOTOFÁCIL

Para concorrer na Lotofácil, basta preencher o volante contendo 25 números com 15 dezenas. Ganha quer acertar 15, 14, 13 e 12 números. A aposta simples custa R$ 3, mas o apostador que quiser dar uma chance a mais para a sorte pode preencher mais números, mas o preço da aposta sobe substancialmente.