Aposta ganhadora da Lotofácil foi feita em Santo André

O sorteio da Lotofácil desta quarta-feira teve dois ganhadores, um deles da cidade de Santo André, na região do ABC paulista. A outra aposta foi feita em Brasília, no DF, e os dois sortudos vão engordar suas respectivas contas bancárias em R$ 577.251,62.

Os números sorteados foram:

01, 02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21

Também foram premiados no sorteio do concurso 3157 os apostadores que acertaram 14 dezenas. Foram 351 e cada um deles embolsou R$ 985,23. Na faixa dos 13 pontos, 10.951 apostas levaram R$ 30,00. Entre as apostas que fizeram somente 12 pontos, 112.451 apostas faturaram R$ 12.

PRÓXIMO SORTEIO

Hoje tem sorteio da Lotofácil novamente e o prêmio estimado para quem acertar as 15 dezenas é de R$ 1,7 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Quem pretende concorrer neste sorteio deve fazer sua aposta nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa até 19h. A aposta simples custa R$ 3.

COMO APOSTAR NA LOTOFÁCIL

Para concorrer na Lotofácil, basta preencher o volante contendo 25 números com 15 dezenas. Ganha quer acertar 15, 14, 13 e 12 números. A aposta simples custa R$ 3, mas o apostador que quiser dar uma chance a mais para a sorte pode preencher mais números, mas o preço da aposta sobe substancialmente.