Saiba quem é o advogado que morreu em viagem a ponto turístico na BA; suspeita é de picada de inseto

Advogado e jornalista Cid Penha, de 65 anos, ficou com a perna inchada e escura após picada de inseto e não resistiu

O advogado e jornalista Cid Penha, de 65 anos, morreu após ficar cinco dias internado em uma unidade de saúde de Cairu, na Bahia. Morador de Santos, no litoral paulista, ele estava com um grupo de amigos visitando Morro de São Paulo, um dos principais pontos turísticos baiano, quando reclamou que sentiu uma picada na perna. O membro ficou inchado e com uma coloração escura e o homem não resistiu. Ainda não se sabe qual inseto o picou.

ANÚNCIO

O caso aconteceu no último dia 9, quando o paulista fez um passeio de lancha e depois foi com os amigos até um restaurante. Lá, reclamou de um incômodo na região da panturrilha. Na manhã seguinte, ele procurou atendimento médico em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), pois as dores continuavam e o membro passou a apresentar inchaço e vermelhidão.

Inicialmente, a suspeita foi de que ele foi picado por uma aranha-marrom, que tem um veneno tóxico. Porém, exames realizados na Santa Casa de Valença descartou a possibilidade de contaminação pelo aracnídeo. O paciente, que era cardiopata, permaneceu internado e houve piora do quadro.

Assim, ele foi transferido para o Incar de Santo Antônio de Jesus, que é particular, onde ficou internado até o último dia 14, quando não resistiu e morreu. As causas do falecimento não foram confirmadas pela unidade de saúde.

A Secretaria de Saúde de Cairi informou que ainda é analisado qual inseto picou o turista ou se a morte teve outra causa. Já a A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia informou que acompanha o caso, transmitindo informações específicas apenas aos familiares da vítima.

Quem era Cid Penha?

Além de advogado e jornalista, Cid Penha também era estudante de Medicina. Ele mantinha um escritório de advocacia, especializado em causas trabalhistas e esportivas, em Santos. Além disso, atuou como comentarista por dez anos no programa “Radar Esportivo”.

Amigo de Cid, o personal trainer e jornalista Eduardo Rossin disse ao site G1 que ele decidiu se tornar médico após sofrer um infarto aos 59 anos. “Ele dizia que gostaria de trabalhar como cardiologista para que jovens e pessoas após 50 anos estivessem fazendo atividade física para prevenir doenças do coração e evitar o que ele teve”, contou.

“Ele se emocionava em dizer que já havia ajudado a realizar mais de 70 partos enquanto realizava seu estágio. Já havia me convidado para estar na formatura em 2025 e tinha planos de abrir uma clínica de cardiologista, onde fui convidado para atuar como personal trainer e trabalhar com ele”, lamentou o amigo.