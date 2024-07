Hoje tem sorteio da Mega-Sena de R$ 21 milhões

A Mega-Sena retorna nesta terça-feira (16) com prêmio acumulado. O apostador que acertar as seis dezenas pode levar para casa um prêmio estimado em R$ 21 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

ANÚNCIO

O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo, e pode ser acompanhado em tempo real pelos canais da Caixa no Facebook e Youtube.

SORTEIO ANTERIOR

O último sorteio da Mega-Sena foi realizado no sábado, quando ninguém acertou a faixa principal de premiação. Na faixa dos cinco acertos, 41 apostas foram premiadas com R$ 80.512,78. Já os apostadores que acertaram a quadra, 2.911 no total, faturaram, cada um, R$ 1.619,97. Os números sorteados no sábado foram: 19, 32, 43, 46, 50, 52

COMO JOGAR NA MEGA-SENA

Par concorrer na Mega-Sena, basta preencher um volante com entre 6 a 20 números entre os 60 disponíveis. Ganha quem acertar os seis números sorteados pela Caixa. A aposta simples custa R$ 5, mas se o apostador optar por marcar mais números na aposta pode subir substancialmente e chegar R$ 193.8000, no caso da aposta com 20 números.

O apostador pode ainda optar pela Surpresinha ou pela Teimosinha. Na primeira, o sistema da Caixa preenche aleatoriamente o volante e na segunda o jogo é repetido por vários concursos consecutivos.