Quina acumulada vale R$ 21 milhões; veja os números sorteados

A Quina continua com seu prêmio principal acumulado e neste sábado (13) pode pagar a quem tiver a sorte necessária para acertar as 5 dezenas sorteadas o valor de R$ 21 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Quina neste sábado foram:

11, 22, 40, 56, 68

SORTEIO ANTERIOR

O sorteio desta sexta-feira acabou sem ganhadores e a Quina acumulou. Setenta e sete apostas acertaram a quadra e cada uma delas faturou R$ 10.045,34. Na faixa dos três acertos, 6.793 apostas levaram R$ 108,44. A loteria também premia apostas com 2 acertos. Ontem, foram 181.994 apostas e cada uma delas levou R$ 4,04.

COMO APOSTAR NA QUINA

Para apostar na Quina, basta preencher o volante de 80 números com entre 5 e 15 números e registrar a aposta na casa lotérica ou pelo aplicativo da Caixa. A aposta simples, com 5 números, custa R$ 2,50. O apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas leva o prêmio principal, mas a loteria premia também quem acertar a quadra, o terno ou apenas dois números.