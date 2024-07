Resultado da Quina 6477: veja os números sorteados nesta quarta-feira

O apostador que acertar as cinco dezenas do concurso 6477 da Quina pode embolsar um prêmio acumulado de R$ 15 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Quina nesta quarta-feira são:

02, 26, 45, 78, 79

SORTEIO DE ONTEM

Nesta terça-feira, a Quina terminou sem ganhadores na faixa principal de premiação, mas 94 apostas acertaram a quadra e cada uma delas ganhou R$ 5.486,77. Na faixa dos três acertos, 5.766 apostas foram premiadas com R$ 85,18 cada.

COMO APOSTAR NA QUINA

Para apostar na Quina, basta preencher o volante de 80 números com entre 5 e 15 números e registrar a aposta na casa lotérica ou pelo aplicativo da Caixa. A aposta simples, com 5 números, custa R$ 2,50. O apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas leva o prêmio principal, mas a loteria premia também quem acertar a quadra, o terno ou apenas dois números.