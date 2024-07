Bebidas descritas como saudáveis mas podem estar prejudicando o seu cérebro

Cuidar do seu cérebro é fundamental para manter uma boa saúde física e mental ao longo da sua vida. Assim como qualquer outro órgão do seu corpo, o seu cérebro precisa de atenção e cuidados para funcionar corretamente. Por exemplo, uma dieta rica em frutas, legumes, cereais integrais, peixe e gorduras saudáveis (como as do azeite de oliva) fornece ao seu cérebro os nutrientes necessários para funcionar corretamente. Limite o consumo de alimentos processados, açúcares refinados e gorduras saturadas.

A atividade física regular também é altamente recomendada, pois aumenta o fluxo sanguíneo para o cérebro, fornecendo-lhe oxigênio e nutrientes essenciais. Além disso, o exercício ajuda a melhorar o humor, a memória e a capacidade cognitiva. Por outro lado, dormir o suficiente (cerca de 7-8 horas por noite) é crucial para que seu cérebro descanse, se regenere e consolide a memória. A falta de sono pode afetar negativamente a concentração, o aprendizado e, acima de tudo, o humor.

No entanto, alguns hábitos comuns que são considerados saudáveis, como o consumo de certas bebidas, podem estar colocando em risco a nossa saúde cerebral sem que saibamos. O Dr. Robert Love, neurocientista especializado na prevenção do Alzheimer, revelou à SheFinds três bebidas que, apesar de parecerem saudáveis, podem ser prejudiciais para o cérebro:

Vinho tinto

Embora o consumo moderado de vinho tinto estivesse associado a alguns benefícios para a saúde, pesquisas atuais alertam sobre seus efeitos negativos.

Danos à saúde intestinal: O álcool do vinho tinto pode alterar a microbiota intestinal, aumentando a permeabilidade intestinal e permitindo a passagem de toxinas para a corrente sanguínea. Isso gera inflamação sistêmica que afeta o cérebro, aumentando o risco de doenças neurodegenerativas.

Bebidas esportivas

Apesar da sua publicidade como opções saudáveis, estas bebidas costumam conter altos níveis de açúcar ou adoçantes artificiais:

Inflamação e estresse oxidativo: O excesso de açúcar e adoçantes artificiais nas bebidas esportivas pode causar inflamação e estresse oxidativo, danificando as células cerebrais e aumentando o risco de doenças neurodegenerativas.

Café convencional (não orgânico)

O café convencional, cultivado com pesticidas e herbicidas químicos, pode conter resíduos prejudiciais para o cérebro.

Neurotoxicidade: Alguns pesticidas e herbicidas têm propriedades neurotóxicas, podendo danificar os neurônios e alterar a função cerebral.

O que podemos fazer?

Para proteger nosso cérebro, o Dr. Love recomenda:

Modere o consumo de álcool: Se decidir beber vinho tinto, faça-o com moderação: um ou dois copos por noite, uma ou duas vezes por semana.

Lembre-se de que uma dieta saudável e hábitos de vida adequados são fundamentais para manter um cérebro saudável e uma mente ágil.