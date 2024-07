Acidente com ônibus de torcedores do Corinthians deixa 3 mortos e 12 feridos

Um acidente envolvendo torcedores do Corinthians na madrugada desta segunda-feira (8) terminou com 3 mortos e 12 feridos no KM-168 da BR-262, no trevo da Iuna, no Espírito Santo.

ANÚNCIO

De acordo com o site ‘Itatiaia’, o ônibus Cleiton Bus se chocou com uma van por volta de 1h30. O acidente ocorreu na volta da partida entre Cruzeiro e Corinthians, que ocorreu no domingo (7) em Belo Horizonte (MG).

A empresa informou que nenhum ocupante se feriu e o motorista teve o fêmur e calcanhar quebrados.

Ainda segundo o site, sete pessoas ficaram presas nas ferragens. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.

O trânsito da via ficou interditado até o início da manhã.

Motorista de ônibus é morto por passageiro na Zona Leste de SP

Um motorista de ônibus foi morto por um passageiro após uma discussão. O crime ocorreu no domingo (7), na Zona Leste de São Paulo.

O homem teria atirado na cabeça do condutor após eles se desentenderem sobre o local de parada, de acordo com outros passageiros. Ele teria sacado a arma após pedir para descer fora do ponto e não ser atendido.

ANÚNCIO

Após ser atingido pelo disparo, o motorista perdeu o controle e bateu o veículo em duas casas na Rua Visconde Aljezur, no Itaim Paulista. O motorista, identificado como Gabriel Moraes da Silva, de 26 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ele era casado e deixou três filhos e um enteado.

De acordo com informações do g1, uma passageira ficou ferida com a batida e foi encaminhada de ambulância para um hospital. Seu estado de saúde não foi informado.

O assassino fugiu após o crime.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar (PM) e registrada como homicídio qualificado por motivo fútil e colisão de veículo no 50º Distrito Policial (DP), Itaim Paulista.