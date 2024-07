ONG promove inclusão e conscientização sobre acessibilidade por meio dos videogames

Os videogames se tornaram uma das formas de entretenimento mais utilizadas e buscadas na atualidade. Os jogos estão presentes nos mais diversos ambientes e plataformas, se tornando acessíveis para a maioria das pessoas. Para reforçar o caráter de acessibilidade, a AbleGamers é uma ONG que atua no Brasil há 7 anos, com a missão de promover experiências sociais de inclusão no meio dos jogos para pessoas com deficiência.

Durante a gamescom latam, evento que aconteceu entre os dias 26 e 30 de junho, a equipe do Metro World News Brasil teve a oportunidade de conversar com Christian Bernauer, presidente da AbleGamers Brasil que contou um pouco sobre as iniciativas e ações da organização na promoção da inclusão e conscientização sobre acessibilidade por meio dos videogames.

No espaço da ONG dentro do evento, foi possível ter contato com diversas ações para a inclusão, indo desde jogos adaptados para pessoas com deficiência visual, controles de videogame adaptados, aplicativos capazes de colocar o público presente em contato com intérpretes de libras em tempo real a até mesmo uma sala de descompressão para pessoas neurodivergentes ou sobrecarregadas pelo ambiente do evento.

Foi na sala de descompressão, que segundo Christian foi um pedido de um membro da equipe que é autista, onde pudemos conversar sobre as ações de inclusão da ONG, a primeira voltada para pessoas com deficiência envolvendo videogames no Brasil.

Acessibilidade e games

Segundo ele, apesar de não desenvolver jogos, a AbleGamers ajuda a criar padrões para tornar os jogos mais acessíveis desde o princípio de seu desenvolvimento.

“São conceitos de game design que ensinam os desenvolvedores a fazer jogos mais acessíveis. Hoje, mais de 800 pessoas no mundo possuem essa certificação, sendo que aqui no Brasil temos 25 desenvolvedores de jogos certificados para o desenvolvimento de jogos acessíveis”, conta.

Com os eventos de games voltando a ganhar força e até mesmo com a chegada de grandes eventos como a gamescom latam, a acessibilidade voltou a ser debatida em todas as vias. Desde o próprio acesso ao evento e suas ativações, até mesmo ao desenvolvimento de conteúdo direcionado aos jogadores PCDs.

Desta forma uma das principais razões para a presença da AbleGamers no evento foi justamente acolher e entregar um ambiente inclusivo para as pessoas com deficiência que visitaram o local. “Estamos aqui por dois motivos: o primeiro é para acolher as pessoas com deficiência e mostrar para elas que existem formas de continuar jogando, de se sentirem acolhidas, vistas e representadas. O segundo é para mostrar para as marcas o que elas podem fazer em termos de acessibilidade para incluir esse público”.

“Nossa intenção é trazer muito mais do que o estande, é criar uma experiência mais acessível, mostrar algo jamais feito para pessoas com deficiência em eventos de games”, reforça Christian.

Para alcançar este objetivo, a ONG contou com diversos recursos. Um deles é justamente um tablet munido de um aplicativo interativo para intepretação em libras possibilitando o atendimento de pessoas surdas, além da audiodescrição do espaço por meio de QR codes para promover a interação com pessoas cegas.

Para possibilitar a experiência de jogo, a AbleGamers conta com três controles adaptáveis, sendo um para Xbox voltado para pessoas que não tenham o movimento fino da mão, Outro voltado para a plataforma PlayStation e um terceiro desenvolvido pela própria organização que é considerado um controle universal.

“Ele é modular, adaptável e móvel. Então engloba os conceitos do controle da Microsoft e da Sony, só que pode ser transportado, apoiado na cadeira de rodas e utilizado em diversas plataformas. A pessoa com deficiência pode pegar este controle e ser acompanhada por alguém da equipe em qualquer estação para testar os diversos jogos disponíveis nas mais variadas plataformas”.

Para além, em uma parceria com a Unicamp, a AbleGamers também levou um RPG Online em texto adaptado para a jogabilidade de pessoas com deficiência visual. Uma segunda ação, encomendada pela JBL, envolveu uma parceria que tornou possível trazer jogadores cegos paras as partidas de Counter Strike.

“Temos um leitor que pega as informações que estão na tela e transforma elas em sinais sonoros para que uma pessoa cega consiga se localizar dentro do Counter Strike, fazendo possível que uma pessoa cega jogue um FPS (first person shooter)”.

Conteúdo inclusivo e conscientização

Em meio aos visitantes e convidados que marcaram presença no estande da AbleGamers durante o evento, foi possível encontrar diversos rostos conhecidos no campo da criação de conteúdo sobre games e acessibilidade.

Uma das criadoras presentes foi Mila Ayleen, streamer e produtora de conteúdo surda. Ela, que veio de Goiânia, é reconhecida entre os criadores de conteúdo por suas lives de League of Legends, nas quais para além de jogar, busca sempre reforçar a necessidade da inclusão.

“Quando comecei a criar conteúdo, eram poucos os criadores de conteúdo PDC., então pensei em começar a conscientizar a comunidade gamer no geral. Também vi a necessidade de falar em deixar as redes sociais e os conteúdos produzidos para elas mais acessíveis, seja na Twitch TV, Instagram ou YouTube”.

Para Mila, o mundo PCD é um mundo plural e repleto de necessidades variadas, o que torna ainda mais relevante a realização de debates sobre a presença de jogos e ações que promovam a inclusão por meio dos games. Neste ponto, o surgimento de criadores de conteúdos PCDs que compartilham suas vivências se torna extremamente relevante, demonstrando a pluralidade e a necessidade de repensar as ações de inclusão para expandi-las cada vez mais.

“Acho importante termos cada vez mais PCDs gamers falando sobre isso. Temos a necessidade de falar sobre o que é o nosso mundo, nossas vivências e o que precisamos. Cada luta, cada conscientização é de extrema importância”, finaliza.