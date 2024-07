Neuralgia do Trigêmeo: entenda o que é a doença que causa a “pior dor do mundo”

Recentemente o caso da jovem Carolina Arruda, de 27 anos, chocou os brasileiros. Por meio de uma vaquinha online, a estudante de medicina veterinária decidiu arrecadar dinheiro para realizar o procedimento de morte assistida na Suíça, visto que o mesmo não é legalizado no Brasil. A escolha de Carolina aconteceu depois de 11 anos lidando com a neuralgia do trigêmeo, uma doença que é considerada como a causadora da pior dor do mundo e popularmente também chamada de “doença do suicídio”.

Conforme publicado pelo G1, o nervo trigêmeo é um dos maiores do corpo humano, recebendo este nome por se dividir em três ramificações: a oftálmica, a maxilar e a mandibular.

Além disso, o nervo trigêmeo também é um nervo sensitivo, responsável por controlar as sensações que se espalham pelo rosto, permitindo que as pessoas sintam toques, variações de temperatura e até mesmo a dor na região.

O que é a neuralgia do trigêmeo

A neuralgia do trigêmeo é uma doença causada devido a uma má formação por meio da qual artérias, ou um tumor, pressionam o nervo. Em entrevista, Vinícius Boaratti Ciarlariello, neurologista do Departamento de Pacientes Graves do Hospital Israelita Albert Einstein explicou um pouco sobre a doença em questão.

“Quando uma artéria encosta ou comprime o nervo devido a uma má formação ou doença, ele é ativado, causando as crises agudas de dor. Após o episódio, a pessoa ainda pode ficar com o rosto dormente, com formigamento e olhos lacrimejando”.

Normalmente, em sua forma mais comum, a neuralgia do trigêmeo atinge somente um dos lados do roto, mas em alguns casos, como no de Carolina, ela pode atingir os dois, causando uma das piores dores do mundo.

Apesar de não ser uma dor constante fora das crises, ela é ativada por uma série de fatores que normalmente são parte constante da vida humana, como falar, mastigar, escovar os dentes e até mesmo sentir o vento bater no rosto.

Por sua vez, devido a magnitude da dor causada pelas crises, a pessoa afetada por essa doença é incapaz de realizar as atividades básicas, chegando até mesmo a ficar incapacitada.