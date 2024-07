Vídeo: Varanda de apartamento desaba na Paraíba com senhora de 79 anos e cachorro

A varanda de um apartamento localizado no município de Sapé, na Paraíba, desabou na tarde desta quarta-feira (3). O Corpo de Bombeiros foi acionado até o local, mas ninguém se feriu.

De acordo com informações da corporação, uma mulher de 79 anos e um cachorro estavam no local no momento do acidente. Eles foram retirados do local pela equipe de bombeiros sem ferimentos e não precisaram ser encaminhados ao hospital.

Uma averiguação no local está sendo feita para averiguar as causas do desabamento.

Assista o vídeo de como ficou a varanda após o desabamento:

Cão Joca: Golden Retriever, que morreu em voo da Gol, foi vítima de choque cardiogênico, revela laudo

O cão Joca, que faleceu em 22 de abril durante um voo da companhia aérea Gol, após erro da companhia aérea, foi vítima de um choque cardiogênico, uma ineficiência do coração em bombardear o sangue para os órgãos, segundo laudo da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP.

De acordo com o documento, que foi expedido após pedido da Polícia Civil e acessado pela TV Globo, o Golden Retriever de 5 anos também passou por alterações cardíacas. O animal ficou cerca de 8 horas no trajeto, quando deveria ficar apenas 2h30 dentro do voo.

O erro aconteceu após Joca, que deveria ser levado de Guarulhos (SP) para Sinop (MT) junto com o tutor João Fantazzini Júnior, ser enviado erroneamente para Fortaleza (CE). Segundo testemunhas, a caixa de transporte em que o cachorro foi colocado estava solta no porão de bagagens.

Conforme a matéria, a veterinária Fátima Martins analisou o laudo e afirmou que o choque cardiogênico que Joca sofreu foi causado por uma hipertemia, que se trata do aumento da temperatura do corpo. Como consequência o animal passou por uma parada cardiorrespiratória. Ela explica também que a falência cardíaca ocorreu por desidratação.

“O próprio estresse que ele passou já poderia levar a óbito. E o estresse seguido de desidratação com as comorbidades que ele tinha, e vivia muito bem com elas e não era limitante, ele não teria morrido. Ele tinha alterações cardíacas, porém o agravante foi a hipertermia que levou a desidratação e o choque hipovolêmico”, diz Fátima, segundo o g1.