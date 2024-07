Resultado do sorteio da Quina 6471: veja os números sorteados nesta quarta-feira

Quem acertar as cinco dezenas da Quina no sorteio desta quarta-feira pode levar para casa um prêmio acumulado em R$ 3,8 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Confira os números da Quina para esta quarta-feira:

35, 70, 72, 76, 79

SORTEIO DE ONTEM

Nenhum apostador levou o prêmio da Quina no sorteio de terça-feira e o valor acumulou. Trinta e nove apostas acertaram a quadra e cada uma delas ganhou R$ 8.670,86. Na faixa dos três acertos, 3.355 apostas ganharam R$ 95,99.

COMO APOSTAR NA QUINA

Para apostar na Quina, basta preencher o volante de 80 números com entre 5 e 15 números e registrar a aposta na casa lotérica ou pelo aplicativo da Caixa. A aposta simples, com 5 números, custa R$ 2,50. O apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas leva o prêmio principal, mas a loteria premia também quem acertar a quadra, o terno ou apenas dois números.

O sorteio é sempre realizado a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e pode ser acompanhado em tempo real pelos canais da Caixa no Youtube e Facebook.