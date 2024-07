Resultado Mega-Sena 2744: confira os números do sorteio que vale R$ 120 milhões

O sorteio do concurso 2744 da Mega-Sena nesta terça-feira pode tornar o ganhador um multimilionário. O apostador que acertar as seis dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal pode levar para casa um prêmio total no valor de R$ 120 milhões.

Veja os números sorteados para o concurso 2744 da Mega-Sena:

10, 25, 26, 33, 34, 38

SORTEIO DE SÁBADO

No sorteio do último sábado nenhum apostador levou o prêmio principal da Mega e o valor acumulou. Na faixa dos cinco acertos, 147 apostas faturaram R$ 40.291,15. Entre os apostadores que acertaram a quadra, 9.980 apostas levaram para casa R$ 847,80.

COMO JOGAR NA MEGA-SENA

Par concorrer na Mega-Sena, basta preencher um volante com entre 6 a 20 números entre os 60 disponíveis. Ganha quem acertar os seis números sorteados pela Caixa. A aposta simples custa R$ 5, mas se o apostador optar por marcar mais números na aposta pode subir substancialmente e chegar R$ 193.8000, no caso da aposta com 20 números.