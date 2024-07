Resultado da Lotofácil 3143: veja os números sorteados nesta segunda-feira

O concurso 3143 da Lotofácil sorteia nesta segunda-feira (1º) um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotofácil são:

02, 05, 06, 09, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25

O sorteio de sábado teve apenas um ganhador e foi na cidade de Apucarana, no Paraná que o sortudo acertou as quinze dezenas e ganhou o prêmio de R$ 1.695.851,91. Na faixa dos 14 acertos foram 199 apostas que receberam R$ 1.786,85 cada. Entre as apostas que acertaram apenas 13 números, 7.837 levaram R$ 30.

COMO APOSTAR NA LOTOFÁCIL

Para concorrer na Lotofácil, basta preencher o volante contendo 25 números com 15 dezenas. Ganha quer acertar 15, 14, 13 e 12 números. A aposta simples custa R$ 3, mas o apostador que quiser dar uma chance a mais para a sorte pode preencher mais números, mas o preço da aposta sobe substancialmente.