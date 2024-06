Lotofácil tem dois ganhadores e cada um fatura R$ 562.971,48

Duas apostas dividiram o prêmio da Lotofácil desta quarta-feira, de acordo com a Caixa Econômica Federal. As apostas vencedoras foram feitas em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e cada um deles vai levar para casa R$ 562.971,48.

ANÚNCIO

Os números sorteados nesta quarta-feira foram:

01, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 25

Também foram premiadas as apostas que cravaram os 14 pontos. Ao todo foram 400 apostas e cada uma delas ganhou R$ 843,16. Entre as apostas que acertaram 13 números, 11.950 levaram R$ 30.

SORTEIO DESTA QUINTA-FEIRA

A Lotofácil sorteia um prêmio especial nesta quinta-feira no valor de R$ 5 milhões por ser um concurso final 0 (3140). Para concorrer a esse valor o apostador deve efetuar sua aposta até as 19h nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa. A aposta simples da loteria custa R$ 3.

O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo, e pode ser acompanhado em tempo real pelos canais da Caixa no Facebook e no Youtube.

COMO APOSTAR NA LOTOFÁCIL

Para concorrer na Lotofácil, basta preencher o volante contendo 25 números com 15 dezenas. Ganha quer acertar 15, 14, 13 e 12 números. A aposta simples custa R$ 3, mas o apostador que quiser dar uma chance a mais para a sorte pode preencher mais números, mas o preço da aposta sobe substancialmente.