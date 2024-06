Cantor mexicano pede ajuda a Steve Jobs com uma bateria para seu iPad

Peso Pluma tornou-se um dos artistas mais relevantes da música contemporânea graças ao controverso gênero dos corridos tumbados. Seu álbum anterior, Génesis, juntamente com vários singles lançados em plataformas digitais, o ajudaram a se posicionar como uma referência global. Mas se você tem seguido essa personalidade nas redes sociais, certamente terá concluído que em algumas coisas ele não é exatamente brilhante. Um exemplo perfeito disso é o incidente de uma recente entrevista, onde aparentemente ele deixa transparecer que não tem ideia de que Steve Jobs, cofundador da Apple, está morto.

O cantor está atualmente em plena turnê de mídia para promover seu mais recente LP, intitulado Êxodo, que possui uma quantidade considerável de músicas, o suficiente para lançar um álbum duplo, com muitas colaborações ao lado de outros artistas relevantes para esse estilo de música e subcultura.

Peso Pluma Rolling Stone

Este é um dos músicos mais inquietantes da cena global, a revista Rolling Stone até o colocou na capa de uma edição recente como rosto para ilustrar o presente futuro da música. Portanto, qualquer declaração que saia de sua boca é de interesse geral para a cultura popular, mesmo que isso signifique pedir um favor a alguém que já faleceu.

Peso Pluma faz uma piada em uma entrevista sobre a autonomia do iPhone

O cantor, em uma recente entrevista com GQ, parte de sua série 10 Things Can’t Live Without, acabou pedindo ajuda a Steve Jobs por um problema que ele tem com seus dispositivos inteligentes, o curioso aqui é que o artista aparentemente não está ciente de que o cofundador da Apple faleceu em 2011.

Na conversa, que pode ser vista no canal oficial do YouTube da revista, o cantor mexicano confessou que tem vários smartphones e por isso costuma levar baterias portáteis para recarregá-los em todos os lugares.

"Eu sofro quando meu telefone morre, então eu carrego cerca de cinco baterias. Acho que por agora tenho uns três telefones. Uso um para o trabalho, outro para minha vida pessoal e o último para redes. As baterias me salvam a vida."

Peso Pluma pede uma mudança a Steve Jobs, que está morto há anos

No final de sua intervenção, descrevendo o quão importante são para ele as baterias externas, ele passou a falar sobre seu iPad, onde também enfrenta o mesmo problema de autonomia insuficiente. Foi aí que ele fez um apelo de ajuda ao cofundador da Apple:

"Também preciso de uma bateria portátil para o meu iPad. Então, ouça Apple, Steve Jobs!, você me deve uma bateria para o meu iPad."

Peso Pluma Exodo (Foto: Cortesía)

É precisamente com essa declaração que o cantor encerra o vídeo, o que poderíamos interpretar como um comentário em tom de brincadeira para concluir sua intervenção.

No entanto, pela maneira como olha para a câmera e a ordem dos eventos, tudo indica que sim, foi uma espécie de piada, mas Peso Pluma não saberia que Steve Jobs está morto.