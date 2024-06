VÍDEO: Detento em saída temporária queima carro em garagem após discutir com motorista de app

Um vídeo mostra o momento em que um detento, que estava em saída temporária, incendiou um carro na garagem de uma casa na Vila Ema, Zona Leste de São Paulo. Um motorista de aplicativo contou que se envolveu em uma discussão de trânsito com o homem, que o perseguiu e, no dia seguinte, foi até a residência e queimou o veículo (veja no vídeo abaixo).

ANÚNCIO

O crime ocorreu no último dia 16 de junho, mas só agora as imagens de câmeras de segurança foram divulgadas. Apesar de danificar o carro e o portão da casa da vítima, nenhuma pessoa ficou ferida na residência.

Conforme o boletim de ocorrência, o motorista de aplicativo contou que, no último dia 15 de junho, buzinou para um condutor de um GM Celta que estava “segurando o trânsito” na Rua Anhumas, na Vila Ema. O homem não gostou e iniciou uma discussão, passando a perseguir a vítima por algum tempo.

Na manhã seguinte, por volta das 7h, o motorista de aplicativo acordou com o som do alarme do seu carro tocando na garagem e, quando chegou no local, percebeu que o veículo estava em chamas. Ele conseguiu apagar o fogo, com a ajuda de vizinhos, antes que ele atingisse o interior da casa.

O caso passou a ser investigado pela Polícia Civil, que obteve as imagens de câmeras de segurança da região. Nelas, o suspeito apareceu na frente da casa da vítima na madrugada anterior ao ataque. Depois, o homem voltou ao local segurando um galão com gasolina. Então, ele apareceu jogando o líquido na parte frontal do veículo, ateou fogo e fugiu.

Porém, a polícia identificou o autor como Alex de Mola, que usava tornozeleira eletrônica. Ele cumpre pena por furto no Centro de Progressão Penitenciária de Hortolândia, no interior paulista, e naquela ocasião estava em saída temporária. Depois de queimar o carro do motorista de aplicativo, ele retornou espontaneamente para a penitenciária.

Agora, o detento deverá responder também pelos crimes de incêndio e dano. A defesa dele não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.