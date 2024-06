STF decide quantidade necessária de maconha para separar usuário de traficante

Após o Supremo Tribunal Federal (STF) decidir por 8 a 3 votos em descriminalizar o porte de maconha na última terça-feira (25), os ministros proclamam hoje a decisão final e definem a quantidade de drogas que separa usuário de traficante.

De acordo com texto do ‘Metrópoles’, os magistrados podem seguir três caminhos: 60g, 25g ou deixar a discussão para o Congresso ou Executivo definir.

Lula opina sobre discussão

Mais cedo nesta terça, em entrevista ao UOL, o presidente Lula (PT) criticou o fato do STF pautar o assunto, dizendo que o tema deve ser tratado como ciência pela saúde pública, e não pelos Poderes.

“Se um dia um ministro da suprema Corte pedisse um conselho para mim ‘presidente o que eu faço’ [sobre esse tema]? A Suprema Corte não tem que se meter em tudo, ela tem que pegar tudo o que diz respeito à Constituição e ela virar senhora da situação, mas não pode pegar qualquer coisa e ficar discutindo. Porque aí começa a criar uma rivalidade que não é boa nem para a democracia, nem para a Suprema Corte, nem no Congresso Nacional. A rivalidade entre quem é que manda? O Congresso ou a Suprema Corte?”, disse Lula.

Porte de maconha é descriminalizado

o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, na última terça-feira (25), pela descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. A sessão foi interrompida, entretanto, com o voto favorável em 8 a 3. A decisão passará a ter efeito somente após a proclamação do resultado.

Os ministros que votaram a favor da descriminalização foram:

Gilmar Mendes;

Luís Roberto Barroso;

Rosa Weber (aposentada);

Cármen Lúcia;

Dias Toffoli;

Alexandre de Moraes;

Edson Fachin.

Votaram para manter o porte de uso pessoal como crime:

Cristiano Zanin;

Nunes Marques;

André Mendonça.

Na sessão desta terça, o ministro Dias Toffoli pediu um complemento ao voto da última semana,, completando assim “seis votos pela descriminalização”.

“O voto é claro no sentido de que nenhum usuário de nenhuma droga pode ser criminalizado”, declarou ele.

Referente à diferença entre usuário e traficante, o ministro alegou que apenas com a quantidade de drogas não será possível realizar a distinção. Dessa forma, votou parta que o Congresso Nacional estabeleça as medidas para mudar a política de repressão ao tráfico de drogas e ao tratamento dos usuários com enfoque em saúde e recuperação.