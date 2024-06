“Não durmo com medo”, revela mulher que foi ameaça por ex com foto no caixão

A mulher que sofreu ameaças do ex-marido na segunda-feira (24) com foto de um casal num caixão revelou que vem sendo ameaçada há meses por ele. Jonathan de Souza Silva foi preso em flagrante por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense (RJ) após novas amaças à vítima.

Ele teria enviado para a ex-companheira uma imagem de um casal em um caixão com a legenda “Não aguento mais. Se não ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém”.

De acordo com a mulher, o rapaz não se mostrou agressivo durante os 18 anos de casamento, contudo passou a fazer ameaças após os dois terminarem, em janeiro deste ano.

Ela conta que procurou a polícia pela primeira vez após Jonathan quebrar seu carro. Segundo ela, foram mais de três idas à delegacia até ela conseguir uma medida protetiva.

“Eu fui depois de ele entrar na minha casa para me coagir, me xingando e dizendo que ia quebrar a minha casa toda, agrediu pessoas da minha família. O medo toma conta todos os dias”, conta a mulher.

“Eu emagreci 9 kg, meu rosto está manchado. E não durmo, com medo. Eu saía com medo dele ir atrás de mim. As crises de ansiedade são constantes. Quando ele quebrou meu celular e me ameaçou na frente de todos em um bar, eu tomei um remédio para dormir e só acordei dois dias depois de tanto desespero”, completa.

Ameaças de morte e pouco tempo de prisão

A vítima também relatou que, antes de ser preso, ele revelou via aplicativo de mensagem para uma amiga em comum que estava disposto a matar ela caso não reatassem. “Tá chegando um certo ponto da minha vida que eu não quero, mas vão dizer que eu sou o diabo. Eu vou atrás dela, eu já botei no meu coração, eu vou matar ela e vou me matar depois. É isso que eu não quero fazer, mas é o que a minha mente e meu coração estão mandando”, afirmou em um áudio.

Pelas mensagens, ele também teria afirmado que pegaria pouco tempo de prisão. O homem foi preso em casa, no bairro Vila Guimarães, em Nova Iguaçu.

“Ela tentava escapar dele, mas ele não deixava. Nós, agora, esperamos que essa vítima tenha um pouco de sossego, de paz. Nós estamos aqui para ajudar as vítimas. Venha, denuncie, confie na Polícia Civil”, relatou a delegada Mônica Areal.

“Espero que outras mulheres tenham coragem de fazer o mesmo. Não sei até quando ele está preso, pois temo pela minha vida quando for solto”, finaliza a vítima.