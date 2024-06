Um Policial Militar é suspeito de matar um homem que teria reclamado que o PM estava urinando em um muro no último domingo (23). O caso ocorreu em Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana de Goiás.

Imagens mostram dois homens urinando próximo à casa da vítima, que fica no Setor Marista Sul. O vigilante gravou a situação e reprendeu os homens, pedindo que parassem de urinar. Neste momento, o policial Elsinval José Adelardo teria atirado contra o trabalhador.

De acordo com nota da Polícia Militar, viaturas foram deslocadas até o local. Eles também informaram que o suspeito pelo disparo estava de folga no dia e que ele irá se apresentar com o advogado na Delegacia da Polícia Civil.

Vítima estava junto com filha

No momento em que foi atingido, Romário Santos saía de casa junto com a filha para visitar a mãe dele. Ele foi levado ao hospital, porém não resistiu aos ferimentos.

A família da vítima informou que ele deixou dois filhos, uma adolescente de 13 anos e um menino de 4 anos.

Homem é morto por policial após reclamar de xixi em muro Imagem: g1/TV Anhanguera

Motorista de BMW é preso após acidente que resultou na morte de criança, no interior de SP

Luiz Paulo Franco Del Corso, de 36 anos, que dirigia uma BMW, foi preso após colidir contra a traseira de um carro na Rodovia Capitão Bardoíno, no bairro Parque dos Estados, em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Uma criança de quatro anos, que seguia no veículo com a família, não resistiu aos ferimentos e morreu. Outras quatro pessoas ficaram feridas na batida.

O acidente ocorreu no último domingo (23). Conforme o boletim de ocorrência, o condutor do carro de luxo atingiu a traseira do veículo onde seguia a família, sendo que o mesmo capotou. A menina de 4 anos morreu ainda no local.

Já a mãe da menina e um irmão, de 2 anos, foram socorridos e levados ao Hospital Universitário São Francisco, onde permanecem internados. Já o pai e outra irmã, que sofreram lesões mais leves, receberam atendimento médico e já foram liberados. A família é de Monte Mor, também no interior paulista, e voltava para casa depois de um passeio.

Guardas municipais foram acionados após o acidente e prenderam Luiz Paulo, que apresentava sinais de embriaguez, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Os agentes disseram que ele estava agressivo, com voz pastosa, olhos vermelhos e exaltação. Por isso, foi preciso algemá-lo para contê-lo até a chegada da Polícia Militar.

Na sequência, o condutor da BMW foi levado a uma delegacia, onde foi constatado que ele tinha antecedentes por dirigir embriagado e, inclusive, estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa. O homem foi novamente indiciado e passou por audiência de custódia na segunda-feira (24), quando a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela Justiça.

Luiz Paulo vai responder pelos crimes de homicídio culposo, lesão corporal culposa, embriaguez ao volante e desobediência. A defesa dele não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.