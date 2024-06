Seis em cada 10 brasileiros temem impacto da inteligência artificial no trabalho, revela pesquisa

O uso da inteligência artificial, ou da IA como é mais conhecida, é cada vez mais presente no mercado de trabalho. Essa transformação já preocupa seis em cada 10 profissionais brasileiros, que temem um grande impacto em suas carreiras a longo prazo. É o que revela o estudo global “Talent Trends”, da Michael Page, consultoria especializada em recrutamento de executivos.

ANÚNCIO

Conforme a pesquisa, o índice de preocupação com a tecnologia registrado no Brasil (60%) superou a média global (52%), assim como da América Latina (50%) e de países como México (48%), Argentina (26%), Panamá (25%), Chile (22%), Colômbia (18%) e Peru (16%).

“Ainda estamos explorando as melhores maneiras de trabalhar com a inteligência artificial. Como ocorre com qualquer nova tecnologia, ela gera preocupações em muitas pessoas, incluindo sobre a manutenção de seus empregos. Essa preocupação é legítima e natural. No entanto, é importante lembrar que quanto mais as pessoas se qualificarem, menos serão afetadas por essa nova realidade”, explica Ricardo Basaglia, CEO da Michael Page no Brasil.

Os profissionais brasileiros também lideram o uso de inteligência artificial no trabalho. Segundo o levantamento, 37% dos entrevistados utilizam a tecnologia em suas funções. Já os trabalhadores da Colômbia aparecem logo na sequência, com 29%, seguidos por Peru e Panamá (28%), Chile (27%), Argentina (24%) e México (23%). A média na América Latina ficou em 28%, enquanto a global, em 30%.

A pesquisa “Talent Trends”, que é um dos estudos mais abrangentes sobre profissionais e o mercado de trabalho, foi realizada em novembro e dezembro de 2023, em 37 países. Ele contou com a participação de aproximadamente 50 mil profissionais em todo o mundo, que atuam em empresas de diferentes segmentos e portes.

Segundo a Michael Page, o objetivo desse levantamento é alinhar as diferentes expectativas de profissionais, como salários competitivos, flexibilidade e aspectos da cultura organizacional, e das companhias, que sofrem pressões externas de um mercado de trabalho dinâmico.

A pesquisa também procurou entender até que ponto o crescimento da utilização da IA está influenciando as decisões sobre a carreira dos profissionais. Quem mais acredita nessa influência são os profissionais da Argentina (26%), seguidos por Panamá (25%), Chile (22%), Colômbia e Brasil (18%) e México e Peru (15%). A média na América Latina ficou em 21%.

“Como muitos profissionais esperam que a IA tenha impacto em suas carreiras a longo prazo, as empresas poderiam se beneficiar ao assumir o controle da narrativa, aumentar seu conhecimento sobre IA e definir uma estratégia que se concentre nos possíveis benefícios dessa tecnologia inovadora. Ao fazer isso, elas poderão preparar seus colaboradores para o futuro, aumentando as oportunidades que a IA oferece e minimizando os possíveis danos”, concluiu Basaglia.