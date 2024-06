Já fez sua aposta? Hoje tem Mega-Sena de R$ 60 milhões

Apostadores que gostam de tentar a sorte na Mega-Sena têm hoje a oportunidade de faturar uma grana alta no sorteio desta noite. Quem acertar as seis dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal pode levar para casa nada menos do que R$ 60 milhões.

Para concorrer a esse prêmio, é necessário efetuar a aposta até as 19h. Pode ser feita nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa. A aposta simples custa R$ 5.

O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, e poderá ser acompanhado em tempo real pelos canais da Caixa no Facebook e Youtube.

SORTEIO DE TERÇA-FEIRA

Na última terça-feira, nenhum apostador teve a sorte necessária para acertar as seis dezenas e levar a bolada para casa. Com isso, o prêmio acumulou novamente.

Entretanto, setenta e cinco apostadores acertaram a quina no sorteio e cada um deles faturou R$ 41.783,52. Na faixa dos quatro acertos, 5.607 apostas foram premiadas com valores individuais de R$ 798,43.

Os números sorteados na última terça-feira foram: 02, 19, 25, 44, 46, 60.