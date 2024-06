Imagem: Correio do Interior Oficial

Vídeo: homem protesta por ‘saidinhas’ dos presos e coloca fogo em viatura no interior de SP

Um homem acusado de atear fogo em uma viatura da Polícia Civil no último dia 31 de maio foi preso na última quarta-feira (5). O caso aconteceu em Tatuí, interior de São Paulo.

De acordo com o site ‘Correio do Interior’, o crime aconteceu em frente a delegacia da idade. A viatura ficou destruída, como você pode conferir nas imagens ao longo do texto.

Segundo a matéria, câmeras de segurança próximas ao local conseguiram identificar o homem que cometeu a ação.

Mudanças nas saídas temporárias de presos teria motivado o crime

Na delegacia, o homem confessou que ateou fogo no carro da polícia como forma de protesto contra uma reforma das chamadas ‘saidinhas’ das pessoas que estão em cárcere, aprovada no último dia 20 de maio pela Câmara dos Deputados.

O texto da mídia local diz que o o homem permanecerá preso pelo crime de danos ao patrimônio público, podendo permanecer na prisão de seis meses a um ano, conforme artigo 163 do Código Penal, além de pagar multa ao estado.

Assista ao vídeo onde a viatura da Polícia Civil pega fogo:

O que diz a Câmara sobre as ‘saidinhas’

O texto publicado no site da Câmara dos Deputados diz:

“A Câmara dos Deputados aprovou proposta que restringe a saída temporária de presos. Segundo o texto aprovado nesta quarta-feira (20), esse benefício será concedido aos detentos em regime semiaberto apenas se for para cursar supletivo profissionalizante, ensino médio ou superior.

Atualmente, a Lei de Execução Penal (Lei 7.210/84) também permite a saída temporária por até sete dias em quatro vezes durante o ano para visita à família ou participação em atividades que ajudem no retorno ao convívio social”.