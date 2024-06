Jovem é baleado ao tentar separar briga em frente a adega e morre após 24 dias internado, no litoral de SP

Bruno Santos Alves, de 24 anos, foi baleado e morreu após passar 24 dias internado, em Praia Grande, no litoral de SP

A Polícia Civil busca identificar os suspeitos por um tiro que atingiu o jovem Bruno Santos Alves, de 24 anos, em Praia Grande, no litoral de São Paulo. O rapaz passou 24 dias internado, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a investigação, ele teria sido baleado ao tentar separar uma briga em frente a uma adega da cidade.

Bruno levou um tiro no último dia 12 de maio, enquanto estava no bairro Anhanguera. Ele foi levado ao Pronto-Socorro Quietude, mas depois foi transferido ao Hospital Irmã Dulce. Ele teve a coluna cervical atingida e seguia recebendo cuidados no local, mas faleceu na última terça-feira (4).

A testemunha que socorreu o rapaz contou que estava na adega, quando ouviu disparos de arma de fogo. Lá fora, viu Bruno ferido e o levou ao hospital. Ele não soube precisar quem tinha atirado, mas soube que houve uma briga e a vítima tentou separar.

A Guarda Civil Municipal (GCM) foi chamada e chegou a abordar um suspeito, que estava em um carro. Porém, foi realizada uma revista e nada ilícito foi encontrado. Assim, ele foi liberado.

O caso foi registrado como homicídio na Central de Polícia Judiciária (CPJ) e encaminhado ao 1° Distrito Policial da cidade, onde é apurado. A investigação já ouviu outras testemunhas, mas ainda busca identificar suspeitos pelos disparos.