Haddad e Papa Francisco têm audiência no Vaticano

Haddad se encontra com Papa Francisco no Vaticano.

Um encontro entre o Ministro da Fazenda Fernando Haddad e o Papa Francisco foi realizado nesta quinta-feira, dia 6 de junho, no Vaticano, em Roma. Segundo divulgado pelo G1, a audiência entre os dois foi realizada de forma reservada e sem acesso da imprensa local e internacional.

Segundo a publicação, Haddad está viajando pela Itália para cumprir uma agenda referente a uma de suas principais pautas à frente do Ministério da Fazenda: a tributação de grandes fortunas. Para o ministro, a taxação das grandes fortunas só “fará sentido” se for realizada “em escala global” e que seria o início de uma “jornada de mobilização das nações”. Caso contrário, ele afirma que a medida será ineficaz.

Na ocasião do encontro, Haddad presenteou o Papa com uma cuia de Chimarrão, e também recebeu um presente entregue pelas mãos do Papa Francisco.

Nas redes sociais

Após se encontrar com o Papa Francisco, Fernando Haddad utilizou suas redes sociais para publicar uma imagem do encontro acompanhada por um agradecimento e por uma reflexão sobre os temas abordados em sua audiência com o Papa.

“Uma inclinação afetuosa do espírito para a vida é o caminho para uma sociedade mais justa, fraterna e solidária. Uma economia global de laços que combatam a miséria e a pobreza”, escreveu o Ministro.

Em coletiva de imprensa realizada na última terça-feira, 4 de junho, Haddad falou antecipadamente dobre suas expectativas para o encontro com o Papa Francisco: “Na quinta-feira terei a oportunidade de estar com o Papa Francisco numa audiência pessoal, para trazer o abraço do presidente Lula e mantê-lo a par dos propósitos do Brasil, e colocar o governo brasileiro a sua disposição para os temas que são tratados pelo Vaticano e que dizem respeito ao sentimento dos brasileiros por um mundo mais fraterno, por um mundo de paz e de liberdade”.

Além, de sua reunião com o Papa, Haddad também se encontrou com Giancarlo Giorgetti, Ministro da Economia e Finanças da Itália.