Jovem que quase morreu ao cheirar pimenta tem alta de hospital em Goiânia: “De volta para casa”

A trancista Thais Medeiros de Oliveira, de 26 anos, que teve uma crise grave de asma ao cheirar uma pimenta e quase morreu, recebeu alta de um hospital em Goiânia, em Goiás, na manhã desta quarta-feira (5). A jovem precisou ser novamente hospitalizada após apresentar febre e pressão baixa. Segundo a mãe dela, Adriana Medeiros, a filha passou por uma bateria de exames e tomou antibióticos para controle de uma infecção.

Em postagem nos stories do Instagram da jovem, o padrasto dela, Sérgio, mostrou quando levava Thais de volta para casa, junto das filhas Antonella e Valentina. “Estamos voltando agora, né Thais (...) voltando para os cuidados dos profissionais do Homecare Center, da mamãe”, disse ele.

A internação da jovem ocorreu na semana passada. Na noite do último dia 2, Adriana disse que a filha seguia com quadro estável e passava pelo tratamento contra um quadro de infecção. Segundo a mãe, por estar acamada, esse tipo de situação pode acontecer.

“Ela fica com a imunidade baixa e o organismo dela não tem proteção e adere a essas bactérias. Mas a gente vai cuidando dela com o maior higiene possível, mas não adianta, sempre tem alguma coisinha (...) Mas vamos redobrar os cuidados com a Thais”, ressaltou Adriana.

Agora, em casa, Thais seguirá sob os cuidados de uma equipe de homecare particular, que atende a jovem como forma de doação. Enquanto isso, a família briga na Justiça para que a jovem tenha o atendimento pela rede pública de saúde de Goiânia.

A trancista completou um ano acamada no último dia 17 de fevereiro. Ao longo desse período, ela teve várias idas e vindas ao hospital, sendo só em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) foram mais de 70 dias de internação.

Reação à pimenta

A trancista passou mal na tarde do dia 17 de fevereiro de 2023 durante um almoço na casa do namorado. O rapaz contou que ela cheirou a pimenta e, em seguida, começou a “perder as forças”. Ela foi levada às pressas até o Hospital Evangélico Goiano (HEG), onde foi constatado que sofreu um edema cerebral.

Ao chegar no hospital, a jovem sofreu uma parada cardiorrespiratória, quando ficou cerca de sete minutos sem pulso e 15 minutos sem oxigênio. Assim, ela foi sedada e intubada para evitar danos cerebrais. Depois, foi transferida para a Santa Casa de Anápolis, onde ficou na UTI.

Depois, foi transferida para um quarto, onde seguiu sua recuperação. No entanto, o diretor técnico da Santa Casa de Anápolis, Murilo Carlos Santana, ressaltou que o quadro dela era delicado.

Os médicos acreditam que a jovem sofreu uma crise de grave de asma ao cheirar a pimenta e, por conta da baixa circulação de oxigênio no cérebro, teve danos neurológicos. O condimento teria sido o gatilho.

A mãe da jovem havia dito que a filha sofria com bronquite desde que ficou grávida, mas ninguém sabia que ela poderia ter alguma reação à pimenta.