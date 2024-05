Prazo para declarar o IR 2024 termina hoje: saiba o que acontece com quem não enviar dados a tempo

Prazo para entrega do IR 2024 termina às 23h59 desta sexta-feira (31)

O prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IPRF) 2024 termina às 23h59 desta sexta-feira (31). Quem não fizer o envio dos dados, mesmo que incompletos, terá que pagar uma multa. A exceção é para os contribuintes do Rio Grande do Sul, que foi devastado pelas chuvas, sendo que eles poderão declarar até o dia 31 de agosto.

De acordo com a Receita Federal, até 9h30 de hoje, quase 39,2 milhões de pessoas já haviam entregado a declaração. Porém, o órgão ainda esperava receber 3,8 milhões de documentos, de um total estimado em 43 milhões neste ano.

A recomendação dos especialistas é que, mesmo sem ter os dados completos, os contribuintes devem entregar as declarações e depois fazer a retificação.

Quem não fizer a entrega no prazo fica sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar a 20% de todo o imposto devido. A partir do prazo final, o contribuinte já recebe a multa com base na quantidade de dias em que atrasou.

Além disso, há outras consequências mais graves como bloqueio do CPF, ser chamado pela Receita para esclarecimentos, e até ser processado por sonegação fiscal e evasão de divisas.

Para fazer a declaração, é preciso baixar o programa do IR 2024, que está disponível no próprio site da Receita Federal.

Novas regras

Em maio do ano passado, o governo elevou a faixa de isenção para R$ 2.640, o equivalente a dois salários mínimos na época. A mudança não corrigiu as demais faixas da tabela, apenas elevou o limite até o qual o contribuinte é isento.

Mesmo com as faixas superiores da tabela não sendo corrigidas, a mudança ocasionou uma sequência de efeitos em cascata que se refletirão sobre a obrigatoriedade da declaração e os valores de dedução. Além disso, a Lei 14.663/2023 elevou o limite de rendimentos isentos e não tributáveis e de patrimônio mínimo para declarar Imposto de Renda.

Os novos valores que obrigam o preenchimento da declaração são os seguintes: