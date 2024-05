Locutor é espancado por não dar R$ 2 a bandido e morre após quase 20 dias internado, no Amapá

Locutor Naldo Trindade foi agredido com pauladas durante assalto e morreu após passar quase 20 dias internado, em Macapá, no Amapá

O locutor de rádio Naldo Trindade morreu após passar quase 20 dias internado no Hospital de Clínicas Dr Alberto Lima (HCAL), em Macapá, no Amapá. Ele foi agredido ao se recusar a dar R$ 2 a um assaltante, no último dia 12 de maio, e desde então recebia cuidados médicos. Porém, o quadro de saúde se agravou e ele faleceu na quinta-feira (30).

Conforme a Polícia Civil, o locutor foi atacado pelo bandido com pedaços de madeira, depois que não deu R$ 2 solicitados. Na ocasião, a vítima foi socorrida e levada ao Hospital de Emergências (HE). Na sequência, foi transferido ao HCAL, onde permanecia, mas acabou morrendo.

Após o ataque, a polícia passou a fazer buscas pelo criminoso, que foi identificado e preso. O delegado Juliano Martínez Pérez disse, ao site G1, que inicialmente o caso foi registrado como tentativa de homicídio. Porém, com a morte da vítima, agora passa a ser considerado homicídio consumado.

“Qualifiquei pelo motivo fútil e meio que impossibilitou a defesa da vítima. Este entendimento era antes da evolução para o resultado morte. Hoje, assim que fiquei sabendo da morte, requisitei o exame necroscópico. Assim que sair o resultado, farei um relatório complementar, e enviarei ao Poder Judiciário”, explicou o investigador.

O suspeito passou por audiência de custódia no último dia 13 de maio, quando teve a liberdade provisória concedida pela Justiça. Agora, com a morte da vítima, ainda não há detalhes se sua prisão será solicitada.

Luto

Naldo Trindade era conhecido pelo trabalho nas rádios 104 FM de Monte Dourado, no Pará, e Vitória FM, de Vitória do Jari, no Amapá.

Nas redes sociais, o prefeito de Vitória do Jari, Ary Duarte (DEM), publicou uma nota lamentando a morte do locutor. “Meu amigo, que Deus possa lhe dar um bom descanso. Desejo a todos os familiares e amigos muita força neste momento de dor”, escreveu.