Após visita íntima negada, mulher que arrancou o pênis do marido e jogou na privada disse que vai recorrer

Daiane dos Santos Farias, de 34 anos, virou ré por cortar o pênis do marido, Gilberto Nogueira de Oliveira, de 39, no interior de SP

Mesmo após ter o pênis arrancado pela esposa, Gilberto Nogueira, de 39 anos, ainda pensa em encontrá-la em uma visita íntima dentro da prisão.

Contudo, a Penitenciária Feminina de Mogi Guaçu, em São Paulo, não permitiu que o encontro entre o frentista e Daiane dos Santos Farias, de 34, acontecesse. Ela está presta pelo crime.

A mulher foi condenada a quatro anos de prisão após ter decepado o membro do companheiro com uma navalha, jogado o órgão na privada e dando descarga.

De acordo com informações de ‘O Globo’, a cozinheira confessou o crime durante o julgamento e disse que cortou o pênis do marido por vingança, após ele ter um caso com sua sobrinha de 15 anos.

Após a esposa ser condenada, Nogueira enviou um e-mail para a penitenciária solicitando o direito à visita íntima. A mulher também informou, por meio da advogada, que gostaria do encontro. Contudo, a visita foi negada.

“O seu nome não foi aceito para ser incluído no rol de visitas da reeducanda Daiane, pois o senhor foi vítima do delito pelo qual ela se encontra recolhida”, escreveu Márcio Alexandre Moreno, diretor do Centro de Segurança e Disciplina da Penitenciária de Mogi Guaçu.

Mensagens nas redes sociais sugerem que Gilberto estaria disposto a encontrar a esposa para se vingar, mas ele nega.

“Quem diz isso não me conhece. Eu amo a minha mulher mais do que tudo. Estou vendo o que ela está passando e jamais faria mal a ela, pois não quero parar dentro de uma prisão, como ela”, diz o rapaz.

O encontro, segundo ele, seria mais uma conversa do que algo íntimo. “Eu a amo mais do que antes. Quero curtir a minha esposa, saber como ela está e fazer muito carinho nela. A relação sexual é uma consequência e não o objetivo”.

Gilberto já acionou seu advogado para recorrer a decisão, enquanto Daiane também vai pedir para um juiz o encontro.

“Se for permitido, será um prazer receber a visita do Gilberto, pois eu nunca deixei de amá-lo”, afirmou ela.