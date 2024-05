Após matar menina e jogar corpo em lixeira, pedreiro foi até igreja para ‘pedir perdão’; ele segue preso

Pedreiro Edilson Amorim dos Santos Filho, de 47 anos, confessou que estuprou e matou a menina Sophia Ângelo Veloso da Silva, de 11 anos, no RJ

O pedreiro Edilson Amorim dos Santos Filho, de 47 anos, que confessou ter estuprado e matado a menina Sophia Ângelo Veloso da Silva, de 11 anos, achada em uma lixeira na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, foi a uma igreja após o crime. Segundo a namorada dele, o homem estava atordoado e a chamou para ir até a Universal para “se consertar e pedir perdão a Deus”. Ele é irmão da ex-madrasta da vítima, assim, a conhecia desde pequena.

Conforme o relato da namorada, Edilson apareceu na casa dela desesperado, nervoso, falando coisas sem sentido. Ao ser questionado sobre o que tinha acontecido, o homem teria dito que atirou em uma pessoa na obra em que trabalhava, mas sem dar detalhes.

Ainda naquela ocasião, ele teria chamado a namorada para ir a um culto na Igreja Universal, mas a mulher disse que não estava bem de saúde e não o acompanhou. O homem seguiu e, pouco tempo depois, mandou para ela uma foto, na qual aparecia na porta do templo religioso. Contudo, afirmou que estava muito nervoso e não conseguiu esperar pelo início da cerimônia.

A namorada revelou, ainda, que em nenhum momento desconfiou de que ele poderia ter matado Sophia, que já tinha sido dada como desaparecida. A mulher afirmou que nunca notou nenhum comportamento estranho do companheiro com crianças e que jamais imaginaria que ele pudesse cometer um crime brutal.

Sophia Ângelo Veloso da Silva, de 11 anos, que foi achada morta em uma lixeira na Ilha do Governador, no RJ (Reprodução/Redes sociais)

Relembre o caso

Sophia desapareceu na última segunda-feira (27), quando saiu de casa para ir até a escola, em um trajeto curto e que costumava fazer com amigas. O corpo dela foi encontrado no dia seguinte dentro de uma lixeira, com marcas de pelo menos 35 facadas.

Após o sumiço, os pais passaram a procurar pela filha na região e conseguiram imagens de câmeras de segurança, que mostraram a garota caminhando por uma rua ao lado de Edilson.

Assim, a polícia foi até a casa dele, onde encontrou um short que a vítima usava quando sumiu. Além disso, os agentes apreenderam no local uma faca e uma chave de fenda, que estava torta e tinha sinais de sangue. O banheiro da casa também tinha sido lavado recentemente, mas a perícia identificou material biológico.

Ao ser preso, o homem confessou que estuprou e matou a menina, enrolou o corpo em uma lona e amarrou os braços e pernas com fios elétricos. Depois, o levou em um carrinho de mão até a caçamba de lixo, onde fez o descarte.

“Ele demonstrou extrema crueldade e agressividade ao desferir, aproximadamente, 35 golpes de facas contra a criança. Após o crime, ele planejou como ocultaria o corpo e decidiu dispensá-lo em uma caçamba de lixo para garantir sua impunidade pelos crimes, já que o lixo daquela caçamba seria triturado na usina do Caju e seria muito difícil a localização do corpo”, disse o delegado Felipe Santoro, em entrevista ao site G1.

O pedreiro foi indiciado pelos crimes de estupro de vulnerável, homicídio e ocultação de cadáver. Ele passou por audiência de custódia, quando teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Na decisão, o juiz Alex Quaresma Ravacha, da 31ª Vara Criminal, destacou que os fatos mostram que o homem representa “extremo perigo à sociedade”.

A defesa de Edilson não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.