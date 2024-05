VÍDEO: Pai mata filho envenenado para se vingar da ex-mulher e tenta incriminar escola, em Alagoas

A Polícia Civil investiga a morte do menino Anthony Levi, de 4 anos, que foi envenenado com chumbinho, em Maceió, Alagoas. O pai dele, Matheus Omena Soares dos Santos, foi preso e confessou que cometeu o crime para se vingar da ex-mulher. O homem foi flagrado em câmeras de segurança da escola em que o menino estudava jogando o frasco do veneno no local (assista abaixo). Segundo a investigação, ele queria incriminar a instituição de ensino.

ANÚNCIO

Anthony morreu na segunda-feira (27), após passar mal enquanto estava na escola. Ele chegou a ser socorrido e levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu. O Instituto Médico Legal (IML) encontrou uma substância no suco gástrico da criança durante o exame de necropsia e a polícia passou a investigar se ele tinha sido envenenado.

Imagens de câmeras de segurança da escola foram analisadas e mostraram o momento em que o pai chegou com o garoto ao local. Na saída, o homem apareceu descartando um frasco em uma das lixeiras.

O pai de Anthony chegou a participar do velório dele, quando deu entrevistas chorando a morte do filho.

“Ele acordou primeiro do que eu, me chamou e disse ‘papai, está na hora de ir para a escola, estou com fome’. Desci com ele, dei banho nele, ajeitei tudo direitinho, fomos para a escola. No meio do caminho, passei na casa da mãe para buscar o fardamento dele, ela trocou ele ligeirinho, levei para a escola, ele entrou alegre, feliz”, disse o homem à TV Gazeta.

Porém, na quarta-feira (29), ele foi preso e confessou a autoria do crime. Ele revelou que comprou o chumbinho no bairro do Jacintinho por R$ 13 e colocou na comida do menino antes de levá-lo à escola.

“Ele foi muito frio. Mas confessou que teve um relacionamento de 8 anos com a mãe do menino e que estavam há 6 meses separados. Foi quando resolveu se vingar da mulher tirando a vida do próprio filho”, contou o delegado Sidney Tenório, em entrevista ao site G1.

ANÚNCIO

A mãe do menino, Ingrid Nataly, prestou depoimento à polícia na quarta-feira, quando foi informada que o ex-marido tinha confessado o crime. Ela se desesperou e gritava, dizendo que “o filho amava o pai de paixão”. Ela revelou que Anthony tinha passado o fim de semana com Matheus e, na segunda-feira, o homem ficou responsável por deixá-lo na escola.

O corpo do garoto foi sepultado na terça-feira (28), dia em que ele completaria 5 anos. “Perfeitamente saudável. Em vez de estar comemorando o aniversário do meu filho eu estou aqui velando ele”, lamentou a mãe.