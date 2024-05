Namoradas são executadas a tiros enquanto caminhavam de mãos dadas em rua, no Ceará

A Polícia Civil investiga as mortes do casal de namoradas Jakeline Galdino da Silva, de 30 anos, e Gilmara de Almeida Lopes, de 38, na cidade de Campos Sales, no interior do Ceará. As vítimas caminhavam em uma rua de mãos dadas, no bairro Guarani, quando foram executadas a tiros. Elas foram socorridas e levadas a um hospital, mas não resistiram aos ferimentos.

O caso aconteceu por volta das 14h30 de quarta-feira (29). Conforme a investigação, Gilmara morava no município de Simões, no Piauí, mas frequentemente visitava a namorada no Ceará.

As duas caminhavam pela Rua Padre Nobre, quando dois homens se aproximaram em uma motocicleta. Eles estavam armados e efetuaram vários disparos contra as mulheres. Na sequência, fugiram.

Testemunhas relataram que Jakeline tinha envolvimento com tráfico de drogas, mas essa informação ainda é apurada pela polícia. A corporação realizou uma perícia no local do crime e busca imagens de câmeras de segurança da região para tentar identificar os autores do crime.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social ressaltou que o caso está sendo investigado como duplo homicídio e que nenhuma hipótese sobre as execuções foram descartadas. Até a manhã desta quinta-feira (30), nenhum suspeito pelos assassinatos havia sido identificado e preso.