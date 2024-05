Morte de publicitário após saída de sauna gay no Centro de São Paulo foi acidental, conclui polícia

A Polícia Civil concluiu que a morte do publicitário Yuri Gabriel Santos de Castro, de 23 anos, que desapareceu após sair de uma sauna gay no Largo do Arouche, no Centro de São Paulo, foi acidental. O rapaz sofreu politraumatismo e choque hipovolêmico após cair de um prédio de seis andares, que estava vazio.

“A conclusão da análise dos laudos dos exames necroscópico e toxicológico está em elaboração e será acrescentada aos autos posteriormente”, informou a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). “Não houve indicação de suicídio, sendo constatada morte acidental”, ressaltou a investigação.

Conforme a polícia, Yuri estava nu quando caiu do prédio às 4h52 do último dia 22 de abril. O local fica nas proximidades da sauna gay, de onde ele foi visto saindo correndo momentos antes. O rapaz foi socorrido, mas sofreu politraumatismo e morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vergueiro, na Liberdade.

O caso passou a ser investigado pelo DHPP, que buscou imagens de câmeras de segurança da região para tentar descobrir o que aconteceu. Havia a suspeita de que Yuri tivesse brigado com um vigilante da sauna gay, pois teria deixado o lugar sem pagar a conta.

Porém, de acordo com a delegada Ivalda Aleixo, chefe do DHPP, imagens obtidas pela corporação mostraram o publicitário caindo do prédio, onde funciona um comércio, sendo que o local estava vazio naquele momento. Testemunhas também foram ouvidas e indicaram não ter visto nenhuma briga envolvendo o publicitário.

Relembre o caso

Conforme o boletim de ocorrência, Yuri esteve no Hotel Chilli e sumiu na madrugada do último dia 22 de abril. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) o resgatou na Rua General Osório, na região Santa Ifigênia, a mais ou menos 900 metros da sauna gay.

O rapaz foi levado até a UPA, mas teve a morte confirmada logo após dar entrada. A família procurava pelo rapaz e identificou o corpo dele no Instituto Médico Legal (IML) no último dia 24.

Em entrevista ao site UOL, o dono do Hotel Chilli negou que a morte do publicitário tivesse alguma relação com a visita dele ao estabelecimento. “Estamos muito tristes com o falecimento do Yuri. Desejamos aos amigos e familiares, os nossos mais sinceros sentimentos”, destacou Douglas Drumond.

O empresário afirmou que passou a sofrer ataques nas redes sociais de pessoas dizendo que Yuri foi destratado na sauna e agredido por um segurança, mas o dono negou e ressaltou que colaborava com as investigações policiais.