Vídeo: São Joaquim, em Santa Catarina, registra primeira neve de 2024

A massa de ar frio que corta o sul, sudeste e centro-oeste do país derrubou a temperatura e fez com que a cidade de São Joaquim, na região da serra de Santa Catarina, tivesse o primeiro registro de neve de 2024.

ANÚNCIO

O fenômeno foi registrado por volta das 12h45 e teve fraca intensidade e curta duração, de acordo com a defesa civil do estado. “Como aquela região onde foi gravado o vídeo tem 1600 metros de altitude, e nesta camada estava frio, próximo ou ligeiramente abaixo de zero, e precipitou a chuva, conservou o gelo e deu a neve”, informou.

De acordo com o órgão, o frio intenso deve permanecer no estado até quinta-feira, mas é improvável que seja suficiente para causar novamente queda de neve na região serrana.

Além da massa de ar frio, Santa Catarina também enfrenta efeitos do ciclone extratropical que está estacionado no litoral do Rio Grande do Sul, onde os fortes ventos provocam uma sensação térmica ainda mais baixa.

A Defesa Civil de Florianópolis emitiu um alerta de frio intenso que vale até esta quarta-feira, quando são esperadas temperaturas mínimas entre 9ºC e 10ºC.

NO RS

O Rio Grande do Sul registrou uma terça-feira bastante gelada, com temperaturas mínimas de 3,2 º C, em São José dos Ausentes, e 4,6º C, em Cambará do Sul.

A massa de ar polar enfraquece no decorrer da semana, mas o ciclone extratropical que está na costa do estado impulsiona o ar mais seco, propiciando o resfriamento do ar durante a noite e o surgimento de geadas.