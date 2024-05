Suspeita de atacar jovem com ácido planejou o crime e não demonstra arrependimento, diz polícia

Mulher é presa e confessa que atacou com ácido a jovem Isabelly Mouro, de 23 anos, por ciúmes do ex-marido

A mulher de 22 anos, presa por jogar ácido contra a jovem Isabelly Aparecida Ferreira Moro, de 23, no município de Jacarezinho, no Paraná, contou à polícia como planejou o ataque. O motivo, segundo ela, foi ciúmes do atual companheiro, que é ex-namorado da vítima. Segundo a Polícia Civil, mesmo detida, ela não demonstrou nenhum arrependimento pelo crime.

O namorado da mulher está preso e ainda não foi ouvido, mas ela contou que viu mensagens no celular dele, trocadas com Isabelly, que a deixaram com ciúmes. Em algumas dessas conversas, os dois teriam rido de características físicas dela e, por isso, a jovem decidiu atacar a vítima.

Ainda no depoimento, a mulher disse que comprou soda cáustica, também conhecida como hidróxido de sódio, em um supermercado, 15 dias antes do ataque. O produto normalmente é usado em limpeza doméstica, mas, se ingerido, pode causar graves danos à saúde.

Logo após o ataque, uma testemunha encontrou uma sacola preta e um copo, que estavam molhados, próximos de onde a jovem pedia socorro. O material foi recolhido e encaminhado para perícia, que deve determinar, de fato, qual foi o produto químico usado.

A mulher foi indiciada por tentativa de homicídio qualificado, por motivo fútil, emboscada, meio cruel e feminicídio tentado. Ela segue presa, à disposição da Justiça. Como seu nome não foi revelado, não foi possível localizar sua defesa.

Já Isabelly segue internada no Hospital Universitário de Londrina (HU), em estado estável. Ela respira sem ajuda de aparelhos e está consciente.

Relembre o caso

O ataque aconteceu na tarde de quarta-feira (22). Isabelly voltava da academia e caminhava por uma rua, quando a pessoa jogou o líquido contra a jovem, atingindo seu rosto e peito. Além disso, ela chegou a ingerir a substância.

A polícia divulgou imagens que mostravam a suspeita do ataque. As imagens mostram que ela usava uma peruca loira, roupas pretas e caminhava carregando uma sacola.

Polícia divulga imagem de pessoa suspeita de atacar com ácido a jovem Isabelly Aparecida Ferreira Moro, de 23 anos, no PR (Reprodução/Redes sociais)

Isabelly apareceu em outras imagens de câmeras de segurança, desesperada, pedindo socorro a populares, que a ajudaram. Ela foi levada a um hospital da cidade, com várias queimaduras.

Na sexta-feira (24), a suspeita acionou a Polícia Militar dizendo que estava sendo perseguida e, depois, confessou a autoria do ataque. Questionada sobre a motivação, ela disse que agiu por ciúmes do marido.