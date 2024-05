São Paulo tem 13 pontos de alagamento na manhã desta segunda-feira

A forte chuva que cai em São Paulo desde a madrugada fez com que o Centro de Gerenciamento de Emergência da prefeitura (CGE) emitisse um alerta para alagamento em toda cidade.

Às 7h52 a cidade tinha 13 pontos de alagamentos, de acordo com o CGE, sendo que 9 deles eram intransitáveis. Em função do fechamento de algumas vias, o trânsito na manhã desta segunda-feira está acima da média em várias regiões de São Paulo. De acordo com o CET, a cidade registrava na manhã desta segunda 800 km de lentidão, o dobro da média para o horário.

Chove forte também nesta manhã nos municípios de Cabreúva, Jundiaí, Francisco Morato, Caieiras, Cajamar e nas zonas norte e oeste da Capital.

De acordo com o CGE, as chuvas que caem sobre a região são efeitos de uma área de baixa pressão atmosférica que se desloca rapidamente pela região. De acordo com a meteorologia, as chuvas devem perder força até o final da manhã, mas pode voltar a chover forte no período da tarde em todas as regiões da Grande São Paulo.

FRIO

O frio que chegou em São Paulo no sábado e derrubou os termômetros no domingo deve permanecer nos próximos dias. A Defesa Civil emitiu um alerta de baixas temperaturas desde sexta-feira que continua valendo.

Nesta segunda, a madrugada foi gelada, com temperatura mínima de 15ºC. A máxima não deve passar de 21º C e na terça os termômetros caem ainda mais, com mínimas previstas de 13º C e máximas de 19ºC.